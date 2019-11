Dit zijn de mooiste nieuwe wolkenkrabbers

Sinds 2000 reikt het Duitse bedrijf Emporis ieder jaar de prestigieuze Emporis Skyscraper Awards uit. De prijzen gaan naar de mooiste nieuwe gebouwen van minstens 100 meter hoog. Dit jaar gaat de eerste prijs naar het casino en hotel MGM Cotai in Macau. De jury is vol lof over het originele ontwerp van negen op elkaar gestapelde blokken die lijken op Chinese juwelenkistjes. Samen vormen ze twee met elkaar verbonden torens.







1. MGM Cotai © Esch Courtesy of KPF 1. MGM Cotai in Macau, China. Hoogte: 151 meter Architect: Kohn Pedersen Fox Associates; Wong Tung & Partners Limited







2. La Marseillaise © Michele Clavel 2. La Marseillaise in Marseille, Frankrijk Hoogte: 135 meter Architect: Ateliers Jean Nouvel; Tangram Architects







3. 52 Lime Street © Hufton+Crow Courtesy of KPF 3. 52 Lime Street in Londen, Verenigd Koninkrijk Hoogte: 190 meter Architect: Kohn Pedersen Fox Associates







Nan Shan Plaza © Mitsubishi Jisho Sekkei 4. Nan Shan Plaza in Taipei, Taiwan Hoogte: 272 meter Architect: Mitsubishi Jisho SekkeiInc.; Archasia Design Group







1144 Fifteenth © David Sundberg-Esto 5. 1144 Fifteenth in Denver, Colorado, VS Hoogte: 184 meter Architect: Pickard Chilton Architects, Inc.; Kendall/Heaton Associates Inc







Monde © Edvard Mahnic 6. Monde in Toronto, Canada Hoogte: 150 meter Architect: Moshe Safdie& Associates;Quadrangle Architects Ltd







7. Vincom Landmark 81 © Tectonic Photo Royce Douglas 7. Vincom Landmark 81 in Ho Chi Minh Stad in Vietnam Hoogte: 461 meter Architect: Atkins China Limited







8. ARO © Tectonic Photo Royce Douglas 8. ARO in New York, VS Hoogte: 225 meter Architect: CetraRuddy, Inc







9. CITIC Tower © H. G. Esch Courtesy of KPF 9. CITIC Tower in Beijing, China Hoogte: 528 meter Architect: Kohn Pedersen Fox Associates; TFP Farrells Limited;Beijing Institute of Architectural Design







10. 414 Light Street © Ron Blunt 10. 414 Light Street in Baltimore, VS Hoogte: 152 meter Architect: Solomon Cordwell Buenz







