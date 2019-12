Dit zijn de fijnste steden voor expats

Uit een grootschalig onderzoek onder 20.000 expats blijkt dat de Taiwanese hoofdstad Taipei net als vorig jaar de fijnste stad is om te wonen als expat. Expats zijn er zeer te spreken over het openbaar vervoer en de gezondheidszorg. Ook op het vlak van huisvesting, kosten van levensonderhoud, vriendelijkheid van de inwoners en veiligheid scoort Taipei uitstekend.

Inter Nations maakte een rangschikking van 82 steden waar veel expats wonen aan de hand van vijf criteria: de levenskwaliteit, hoe gemakkelijk of moeilijk het is om je er thuis te voelen, het werkende leven, financiën en huisvesting en de kosten van het levensonderhoud. Deze Expat City Ranking Index werd samengesteld aan de hand van vragen aan 20.000 expats met 178 nationaliteiten en wonend in 187 landen.

Expats zijn het minst te spreken over het leven in Kuwait City. Ze vinden de lokale bewoners uitermate onvriendelijk waardoor de expats niet tevreden zijn over hun sociale leven. Ze vinden het moeilijk om er vrienden te maken en er zijn weinig voorzieningen om je vrije tijd te vullen. Ook het zeer warme klimaat en het openbaar vervoer vinden ze vervelend. Om het nog erger te maken: de expats vinden ook de carrièremogelijkheden beroerd omdat je er zeer lange dagen moet werken voor weinig loon waardoor er een slechte balans tussen werken en privé is.

Steden als Parijs, Rome, Milaan, Los Angeles, San Franciso en New York zijn populaire steden voor een citytrip, maar wanneer het om wonen gaat, scoren ze juist heel slecht. Ze bungelen helemaal onderaan de lijst. In Rome zijn expats vooral ontevreden over het openbaar vervoer, de politieke situatie en hun carrièreperspectieven. Ze zijn wel heel blij met het fijne klimaat, het eten en de schoonheid van de stad. De meningen over Milaan zijn vergelijkbaar, alhoewel het openbaar vervoer daar een stuk beter georganiseerd is.

Parijs scoort alleen goed waar het gaat om de vrijetijdsmogelijkheden en de gezondheidszorg. Expats vinden het leven in Parijs erg duur - zowel qua levensonderhoud als qua huisvesting -, ze voelen zich er niet veilig, ze beoordelen de levenskwaliteit niet goed en ze vinden vooral de Parijzenaars heel onvriendelijk tegenover expats.

In Los Angeles, San Franciso en New York zijn de belangrijkste bezwaren de kosten van levensonderhoud, de kosten van huisvesting en de balans tussen het werkende en privéleven. Je moet er lange dagen werken en je hebt weinig baanzekerheid. De carrièreperspectieven zijn er niet slecht, vinden de expats. Verder vinden de expats de inwoners van New York en San Francisco vriendelijk (Los Angeles scoort minder goed), maar ze hebben wel moeite om er echte vriendschappen sluiten. Vrijetijdsmogelijkheden zijn er in alledrie de steden in overvloed en over het klimaat in Los Angeles zijn de expats zeer te spreken.

Brussel eindigt in de lijst op de dertigste plaats en scoort goed waar het gaat om de financien, de huisvesting, balans tussen werk en vrije tijd, maar niet zo goed wanneer het gaat om de levenskwaliteit. Expats zijn niet zo tevreden over de infrastructuur, het klimaat en de properheid op straat.







