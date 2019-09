Wenen is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot meest aangename stad ter wereld om in te leven.

De Oostenrijkse hoofdstad Wenen prijkt met een score van 99,1 punten opnieuw op de eerste plaats in de Global Liveability Index van het instituut Economist Intelligence Unit (EIU). De auteurs van de ranglijst loven met name de infrastructuur en de luchtkwaliteit, maar de stad krijgt ook goede punten voor het culturele en educatieve aanbod en de medische voorzieningen.

Op nummers twee en drie staan Melbourne (98,4) en Sydney (98,1). De top tien wordt vooral gedomineerd door Australië en Canada, die elk met drie steden vertegenwoordigd zijn. Japan kan zich eveneens op de borst kloppen, want zowel Tokio als Osaka behoren tot de tien aangenaamste steden ter wereld om in te leven. Kopenhagen staat als tweede Europese stad op de negende stek.

Effect van de klimaatverandering

Elk jaar evalueren de onderzoekers 140 agglomeraties aan de hand van een reeks indicatoren zoals de levensstandaard, de criminaliteitscijfers, het vervoersaanbod, de toegang tot onderwijs en gezondheidsvoorzieningen en de politieke en economische stabiliteit.

Dit jaar werd daar voor het eerst ook een parameter aan toegevoegd die rekening houdt met de effecten van de klimaatverandering op de levenskwaliteit. Dat leverde onder andere New Delhi en Caïro een lagere score op. Londen en New York, twee steden die bekend staan om hun indrukwekkende criminaliteitscijfers, moeten het stellen met een 48ste en 58ste plaats.

Helemaal onderaan het klassement bengelen Caracas in Venezuela, Algiers in Algerije, Douala in Kameroen, Harare in Zimbabwe, Karachi in Pakistan, Tripoli in Libië, Dhaka in Bangladesh, Lagos in Nigeria en tot slot Damascus in Syrië.

De tien fijnste steden om te wonen

1. Wenen in Oostenrijk

© Getty Images

2. Melbourne in Australie

© Getty Images

3. Sydney in Australie

© Getty Images

4. Osaka in Japan

© Getty Images

5. Calgary in Canada

© Getty Images

6. Vancouver in Canada

© Getty Images

7. Toronto in Canada

© Getty Images

8. Tokio in Japan

© Getty Images

9. Kopenhagen in Denemarken

© Getty Images

10. Adelaide in Australie