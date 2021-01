Dit zijn de Europese hoofdsteden met de schoonste hotels

Voordat het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg, maakte de gemiddelde reiziger zich niet bijzonder druk over het delen van badkamers en het slapen in bedden waarin anderen hadden geslapen. Dat is nu helemaal anders. We willen er voortaan zeker van zijn dat de plaatsen waar we overnachten veel oog hebben voor hygiëne.

Daarom nam ShowersToYou de Europese hoofdsteden onder de loep en bekeek aan de hand van de beoordelingen op Airbnb, Booking en Tripadvisor waar de schoonste accommodaties te vinden zijn. Lissabon blijkt op dat vlak met een gemiddelde beoordeling van 4,79 op 5 het beste te scoren. Kopenhagen kreeg met een score van 4,43 merkwaardig genoeg de slechtste cijfers. Parijs, waarvan vaak gezegd wordt dat de hotels het niet al te nauw nemen met de hygiëne, deed het dan weer helemaal niet slecht. Met een gemiddelde beoordeling van 4,70 staat de Franse hoofdstad op de tiende plaats.







1. Lissabon in Portugal © Getty Images Gemiddelde score: 4,792 op 5







2. Tirana in Albanie © Getty Images Gemiddelde score: 4,76







3. Belgrado in Servie © Getty Images Gemiddelde score: 4,75







4. Praag in Tsjechie © Getty Images Gemiddelde score: 4,741







5. Zagreb in Kroatie © Getty Images Gemiddelde score: 4,740







6. Rome in Italie © Getty Images Gemiddelde score: 4,731







7. Wenen in Oostenrijk © Getty Images Gemiddelde score: 4,730







8. Vilnius in Litouwen © Getty Images Gemiddelde score: 4,72







9. Moskou in Rusland © Getty Images Gemiddelde score: 4,706







10. Warschau in Polen © Getty Images Gemiddelde score: 4,701







11. Parijs in Frankrijk © Getty Images Gemiddelde score: 4,700







12. Podgorica in Montenegro © Getty Images Gemiddelde score: 4,70







13. Rejkjavik in IJsland © Getty Images Gemiddelde score: 4,69







14. Tallinn in Estland © Getty Images Gemiddelde score: 4,69







15. Boekarest in Roemenie © Getty Images Gemiddelde score: 4,683







16. Berlijn in Duitsland © Getty Images Gemiddelde score: 4,681







17. Sarajevo in Bosnie Herzegovina © Getty Images Gemiddelde score: 4,68







18. Athene in Griekenland © Getty Images Gemiddelde score: 4,680







19. Boedapest in Hongarije © Getty Images Gemiddelde score: 4,675







20. Madrid in Spanje © Getty Images Gemiddelde score: 4,674







21. Dublin in Ierland © Getty Images Gemiddelde score: 4,667







22. Ljubljana in Slovenie © Getty Images Gemiddelde score:







23. Kiev in Oekraine © Getty Images Gemiddelde score: 4,647







24. Amsterdam in Nederland © Getty Images Gemiddelde score: 4,641







25. Chisinau in Moldavie © Getty Images Gemiddelde score: 4,64







26. Bratislava in Slowakije © Getty Images Gemiddelde score: 4,64







27. Londen in het Verenigd Koninkrijk © Getty Images Gemiddelde score: 4,632







28. Minsk in Belarus © Getty Images Gemiddelde score: 4,604







29. Riga in Letland © Getty Images Gemiddelde score: 4,60







30. Stockholm in Zweden © Getty Images Gemiddelde score: 4,59







31. Skopje in Noord-Macedonie © Getty Images Gemiddelde score: 4,59







32. Luxemburg stad in Luxemburg © Getty Images Gemiddelde score: 4,59







33. Bern in Zwitserland © Getty Images Gemiddelde score: 4,561







34. Oslo in Noorwegen © Getty Images Gemiddelde score: 4,56







35. Helsinki in Finland © Getty Images Gemiddelde score: 4,55







36. Sofia in Bulgarije © Getty Images Gemiddelde score: 4,54







37. Brussel in Belgie © Getty Images Gemiddelde score: 4,53







38. Nicosia in Cyprus © Getty Images Gemiddelde score: 4,50