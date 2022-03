Met een gemiddeld aantal zonuren van 349 per maand, is Alicante de zonnigste stad in Europa. Ook qua temperatuur is het er heerlijk toeven: de gemiddelde jaartemperatuur is er 19 graden Celsius.

Met zes Spaanse steden in de top tien scoort dit land het beste. Ook op het Italiaanse eiland Sicilië laat de zon zich vaak zien: maar liefst drie Siciliaanse steden staan in de top tien.

1. Alicante in Spanje © Getty Images

1. Alicante in Spanje: gemiddeld 349 zonuren per maand, gemiddelde jaarlijkse temperatuur is19 graden Celsius

2. Catania in Sicilië, Italië © Getty Images

2. Catania in Sicilië, Italië: 347 zonuren en 20 graden Celsius

3. Murcia in Spanje © Getty Images

3. Murcia in Spanje: 346 zonuren en 20 graden Celsius

4. Malaga in Spanje © Getty Images

4. Malaga in Spanje: 345 zonuren, 20 graden Celsius

5. Messina in Italië © Getty Images

5. Messina in Sicilië, Italië: 345 zonuren, 19 graden Celsius

6. Valencia in Spanje © Getty Images

6. Valencia in Spanje: 343 zonuren, 19 graden Celsius

7. Nice in Frankrijk © Getty Images

7. Nice in Frankrijk: 342 zonuren, 17 graden Celsius

8. Las Palmas in Spanje © Getty Images

8. Las Palmas in Gran Canaria, Spanje: 341 zonuren, 20 graden Celsius

9. Granada in Spanje © Getty Images

9. Granada in Spanje: 341 zonuren, 17 graden Celsius

10. Palermo in Sicilië, Italië © Getty Images

10. Palermo in Sicilië, Italië: 340 zonuren, 19 graden Celsius

11. Sevilla in Spanje © Getty Images

11. Sevilla in Spanje: 340 zonuren, 21 graden Celsius

12. Zaragoza in Spanje © Getty Images

12. Zaragoza in Spanje: 340 zonuren, 17 graden Celsius

13. Marseille in Frankrijk © Getty Images

13. Marseille in Frankrijk: 339 zonuren, 17 graden Celsius

14. Barcelona in Spanje © Getty Images

14. Barcelona in Spanje: 339 zonuren, 18 graden Celsius

15. Palma de Mallorca in Spanje © Getty Images

15. Palma de Mallorca in Mallorca, Spanje: 337 zonuren, 19 graden Celsius

16. Tirana in Albanië © Getty Images

16. Tirana in Albanië: 336 zonuren, 17 graden Celsius

17. Rome in Italië © Getty Images

17. Rome in Italië: 336 zonuren, 18 graden Celsius

18. Athene in Griekenland © Getty Images

18. Athene in Griekenland: 335 zonuren, 20 graden Celsius

19. Madrid in Spanje © Getty Images

19. Madrid in Spanje: 335 zonuren, 18 graden Celsius

20. Napels in Italië © Getty Images

20. Napels in Italië: 334 zonuren, 19 graden Celsius

21. Bari in Italië © Getty Images

21. Bari in Italië: 333 zonuren, 19 graden Celsius

22. Turijn in Italië © Getty Images

22. Turijn in Italië: 331 zonuren, 14 graden Celsius

23. Valladolid in Spanje © Getty Images

23. Valladolid in Spanje: 329 zonuren, 14 graden Celsius

24. Sofia in Bulgarije © Getty Images

24. Sofia in Bulgarije: 327 zonuren, 12 graden Celsius

25. Zürich in Zwitserland © Getty Images

25. Zürich in Zwitserland: 326 zonuren, 11 graden Celsius

26. Verona in Italië © Getty Images

26. Verona in Italië: 323 zonuren, 16 graden Celsius

27. Lissabon in Portugal © Getty Images

27. Lissabon in Portugal: 321 zonuren, 18 graden Celsius

28. Venetië in Italië © Getty Images

28. Venetië in Italië: 317 zonuren, 16 graden Celsius

29. Milaan in Italië © Getty Images

29. Milaan in Italië: 313 zonuren, 16 graden Celsius

30. Firenze in Italië © Getty Images

30. Firenze in Italië: 310 zonuren, 16 graden Celsius

