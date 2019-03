Deze zomer kan je zwemmen in de Brugse reien

Zwemmen zal niet overal toegestaan zijn, enkel in de Coupure zal dat mogen. Dat maakte het stadsbestuur bekend.

Bijna ieder jaar, tijdens een warme periode, nodigen de Brugse reien uit om er een verfrissende duik in te nemen, maar dat is niet toegestaan. Brugge kwam vijf jaar geleden al een beetje tegemoet door de Langerei en een deel van de Damse vaart open te stellen voor sportclubs. Tijdens de Triënnale Brugge van 2015 en 2018 werd er ook een zwemzone ingericht voor het grote publiek, maar enkel tijdens de weekends.

Nu komt er een zwemzone in de Coupure die dagelijks opengesteld zal worden. De Coupure kwam naar voren als de meest aangewezen plaats. 'Op die locatie was de waterkwaliteit in 2018, mede door enkele ingrepen die we daar al deden, permanent zeer goed', duidt burgemeester Dirk De fauw. 'De Vlaamse Milieumaatschappij gaf dan ook groen licht voor een zwemzone op die locatie. Al werken we in stilte ook verder om de waterkwaliteit ook op andere plaatsen verder te verbeteren.'

Zwemplezier voor jong en oud

De zwemzone zal dagelijks open zijn bij mooi weer. 'Van 11 uur tot 20 uur', zegt schepen van Sport Franky Demon. 'Op die manier creëren we een vaste pleisterplaats voor Bruggelingen in de zomer. We verhogen hiermee ook de aantrekkelijkheid van onze binnenstad voor kinderen en voor jonge gezinnen.'

De zone zal aantrekkelijk ingericht worden en uiteraard zal er ook redderstoezicht zijn. Om de overlast te beperken, gaat de stad ook de dialoog aan met de buurtbewoners. 'Buiten de openingsuren zal het dus strikt verboden zijn om de zwemzone te betreden. We gaan dat met de politie en de preventiedienst ook streng opvolgen. Ook 's nachts wordt er bewaking voorzien', besluit schepen Demon.