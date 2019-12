De winters op het noordelijk halfrond worden alsmaar warmer. Daardoor maken deze steden in de toekomst minder kans op een witte kerst.

Het weer is één van de bepalende redenen waarom toeristen voor een bepaalde stad kiezen voor een citytrip. In het voorjaar en de zomer willen reizigers het liefste een garantie op mooi weer met niet al te hoge temperaturen. In de winter en dan vooral met Kerstmis is sneeuw een pluspunt.

Lees ook: De 10 steden met het fijnste weer voor een citytrip

Nestpick - verhuurder van gemeubileerde appartementen - bekeek daarom voor veertig steden op het noordelijk halfrond hoeveel sneeuw er de afgelopen jaren is gevallen en doet voorspellingen over het aantal sneeuwdagen in 2050.

Ze vergeleken hoeveel sneeuw er in de jaren 2009-2013 in deze veertig steden viel vergeleken dat met de sneeuwval in de jaren 2014-2018. Vrijwel overal - op een enkele uitzondering na - is het aantal sneeuwdagen in december gedaald.

Lees ook: De 25 leukste steden voor een citytrip in de winter

Op basis van een onderzoek van ecoloog Jean-Francois Bastin, verbonden aan de Universiteit van Gent, doet Nestpick voorspellingen over het aantal sneeuwdagen in december in 2050 en stelt zo de White Christmas Index samen. Volgens Bastin zal in 2050 77 procent van de steden een klimaat hebben dat meer op het klimaat van een andere stad dan op het eigen klimaat. Zo zal het klimaat in Stockholm in 2050 zijn zoals het klimaat nu is in Boedapest. Het klimaat in Londen zal op dat in Barcelona lijken en dat in Seattle op het klimaat in San Francisco.

Wat betreft de sneeuwval telde onze hoofdstad Brussel tussen 2009 en 2013 vier sneeuwdagen, tussen 2014 en 2018 was dat aantal gedaald tot slechts eentje. Naar verwachting zal er in december 2050 helemaal geen sneeuw meer vallen in december.

Deze steden zagen het aantal dagen met sneeuw in december tussen 2009 en nu het sterkst dalen

Stad Aantal sneeuwdagen 2009-2013 Aantal sneeuwdagen 2014-2018 Aantal verwachte sneeuwdagen in 2050 Helsinki 13 6 2 Hamburg 6 1 1 Oslo 10 6 2 Munchen 10 6 3 Montreal 12 9 1 Ottawa 12 9 3 Praag 8 5 3 Stockholm 7 4 2 Kopenhagen 5 2 1 Berlijn 5 2 1

Montreal © Getty Images

Steden die in 2050 het aantal sneeuwdagen in december het sterkst achteruit zullen zien gaan