Deze muurschildering in Rome zuivert de lucht

Rome heeft een primeur: de eerste luchtzuiverende muurschildering in Europa. De duizend vierkante meter grote tekening met de toepasselijke naam 'Hunting Pollution' is het werk van de Italiaanse kunstenaar Federico Massa (Iena Cruz). De tekening is gemaakt met Airlite-verf, een soort verf die de vervuilde lucht zuivert.

Deze verf vermindert de stikstoffen en formaldehyde in de lucht en elimineert bacteriën, zelfs bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. De muurschildering kan net zoveel lucht zuiveren als dertig bomen. En dat komt prima van pas want de schildering is te zien op een druk kruispunt aan de Porto Fluviale in de Ostiense wijk. Deze wijk staat bekend om de vele muurschilderingen waaronder de Wall of Fame van JB Rock en Ex Caserma dell'Aeronautica van Blu.

Federico Massa tekende een witbuikreiger die voorkomt in kustgebieden in Noord- en Zuid-Amerika. Hij koos voor deze vogel omdat deze bedreigd wordt, vertelt hij aan Lonely Planet. 'Veel van mijn werk is beïnvloed door mijn wens om aandacht te vragen voor milieuproblemen zoals klimaatverandering en het uitsterven van diersoorten. Ik ben ook een artiest die sterk beïnvloed wordt door de locatie: de lange en elegante reiger past perfect bij de hoogte van het gebouw.'

Het idee voor een muurschildering met deze verf kwam overigens niet van Federico zelf, maar van de vrouwelijke non profit-organisatie Yourban2030. Zij willen door middel van kunst, muziek, mode en film aandacht vragen voor het milieu. Federico is zo enthousiast over de luchtzuiverende verf dat hij van plan is er nog veel meer schilderingen mee te maken. Zijn streven is er om er tegen 2020 nog eens honderd te realiseren, voornamelijk in de Verenigde Staten waar hij woont.