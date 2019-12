Deze kleinere steden zijn verkozen tot de leukste in de wereld

Volgens het toonaangevende lifestylemagazine Monocle worden de komende tien jaar het decennium van de kleinere steden. Je krijgt er meer waar voor je geld, het is er rustiger, de inwoners zijn doorgaans vriendelijker en het leven is er gezonder. Monocle selecteerde 25 kleinere steden in de hele wereld waar het heerlijk toeven is.

Kleinere steden © Getty Images 1. Lausanne in Zwitserland







Kleinere steden © Pedro Szekely, Wikicommons 2. Boulder in Colorado







Kleinere steden © Getty Images 3. Bergen in Noorwegen







Kleinere steden © Getty Images 4. Hobart in Australië







Kleinere steden © Getty Images 5. Chigasaki in Japan







Kleinere steden © Getty Images 6. Bolzano in Italië







Kleinere steden © Getty Images 7. Bordeaux in Frankrijk







Kleinere steden © Getty Images 8. Innsbruck in Oostenrijk







Kleinere steden © Getty Images 9. Porto in Portugal







Kleinere steden © Getty Images 10. Aken in Duitsland







Kleinere steden © Getty Images 12. Rejkjavik in IJsland







Kleinere steden © Getty Images 12. Savannah in Georgia, VS







Kleinere steden © Getty Images 13. Potsdam in Duitsland







Kleinere steden © Getty Images 14. Bazel in Zwitserland







Kleinere steden © Getty Images 15. Chiang Mai in Thailand







Kleinere steden © Getty Images 16. Victoria in Canada







Kleinere steden © Getty Images 17. San Sebastian in Spanje







Kleinere steden © Getty Images 18. Eindhoven in Nederland







Kleinere steden © Getty Images 19. Bath in het Verenigd Koninkrijk







Kleinere steden © Getty Images 20. Aalborg in Denemarken







Kleinere steden © Martin Kraft, Wikicommons 21. Wiesbaden in Duitsland







Kleinere steden © Getty Images 22. Trieste in Italië







Kleinere steden © Getty Images 23. Haarlem in Nederland







Kleinere steden © Getty Images 24. Annapolis in Maryland, VS