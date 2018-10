Deze culturele sites worden bedreigd door de verandering van het klimaat

De studie, uitgevoerd door de Universiteit van Kiel in Duitsland en de Universiteit van Southampton in Engeland, legt een index vast van de culturele schatten op basis van hun blootstelling aan klimaatveranderingsrisico's aan het einde van de eeuw.

De studie plaatst Venetië en zijn lagune, de Renaissance stad Ferrara en Aquileia en zijn beroemde basiliek, allen gelegen in Italië, bovenaan de lijst. Deze plaatsen liggen langs de Adriatische Zee, waar de dreiging van opstijgend water bijzonder sterk is. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Southampton.

Dat Venetië ooit kopje onder zou gaan, was al langer bekend. Per eeuw zakte de Dogestad tien centimeter dieper in haar lagune door het uitbreiden van de delta en de samendrukking van sedimenten. Maar in de twintigste eeuw zakte Venetië een extra tien tot dertien centimeter verder weg door de industrie, die het water deed samentrekken in de bodemlaag.

Kusterosie

De archeologische overblijfselen van Tyrus in Libanon, het archeologische complex van Tarragona in Spanje en Efeze in Turkije zijn het meest bedreigd door kusterosie. Volgens deze studie lopen 37 sites momenteel het risico van 100-jaar durende overstromingen en worden er 42 bedreigd door erosie.

Tegen de volgende eeuw zouden slechts twee locaties in de regio, de Medina in Tunis en het archeologische complex Xanthos-Letoon in Turkije, ontsnappen aan de dreiging van overstromingen en erosie.

Deze culturele sites staan 'voor vele uitdagingen om zich aan te passen aan de effecten van stijgende zeespiegels', zegt Sally Brown van de Universiteit van Southampton. De studie wijst er tegelijk op dat de monumenten, op enkele uitzonderingen na, niet verplaatst kunnen worden.