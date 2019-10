In de Australische stad Sydney zal binnenkort een groot stuk van de Berlijnse Muur te zien zijn in een parkje.

Fragmenten van de Berlijnse Muur zijn overal ter wereld verspreid geraakt. Ook in Australië bevindt zich een stuk, en niet van de kleinsten. Het zal komen te staan in een parkje tegenover het Goethe Institut in de metropool Sydney, zo heeft dit Duitse cultureel centrum meegedeeld.

Het gaat om een stuk Muur van vier meter hoog, in beton en weegt 2,4 ton. Het stukje geschiedenis is goed bewaard en bevat nog de originele graffiti 'Jeder hat Kraft' ('Iedereen heeft Kracht').

De huidige eigenaar heeft het stuk Muur, dat meer tien jaar lang in een opslagplaats stond en waarrond niemand zich bekommerde, aan het Goethe Institut geschonken. Het zal verhuizen naar een openbaar parkje tegenover het culturele centrum, waar het permanent tentoongesteld zal blijven.

De officiële inhuldiging is voor 23 november gepland. De Muur die West- en Oost-Berlijn 28 jaar twee maanden en 28 dagen van elkaar scheidde, viel op 9 november 1989.