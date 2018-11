De toren van Pisa staat iets minder scheef

Tussen 1993 en 2001 werden er al noodwerkzaamheden aan de toren verricht. In een periode van acht jaar, werd de toren 45 centimeter rechter gezet. Daarna werd er een Tower Monitoring Group opgezet onder leiding van de van oorsprong Poolse ingenieur Michele Jamiolkowski. Deze groep moest de voortgang van de restauratiewerken verder opvolgen.

Nu, zeventien jaar later, is de helling van de toren nog eens met vier centimeter gereduceerd. Dat is een beter resultaat dan van tevoren voorzien was. De toren staat nu net zo scheef als in de negentiende eeuw. Volgens professor Salvatore Settis kan de toren er nu weer tweehonderd jaar tegen.

Helemaal recht zal de toren nooit staan, maar dat is het streven ook niet. De toren heeft immers nooit rechtop gestaan en dankt daaraan juist zijn faam. De klokkentoren werd in 1173 gebouwd op de Piazza dei Miracoli. Tegen de tijd dat de derde verdieping van de toren gereed was, begon de toren over te hellen omdat de bodem waarop gebouwd werd uit zachte zand en klei bestond.

Ondanks de overhelling bleef de bouw toch doorgaan en werd het bouwwerk voltooid halverwege de veertiende eeuw. Dat de toren nog altijd overeind staat, mag een klein wonder genoemd worden en bewijst de goede kwaliteit van het beroemde monument.