De plaats waar Caesar werd vermoord wordt opengesteld voor het publiek

De plaats waar Julius Caesar in 44 voor Christus naar verluidt 'Et tu, Brute?' (Ook gij, Brutus) geroepen zou hebben voordat hij door talloze messteken om het leven kwam, zal vanaf 2021 toegankelijk zijn voor toeristen. Luxemerk Bulgari neemt de kosten van de renovatie van zo'n 800.000 euro op zich. De tempels worden schoongemaakt en opgeknapt en er komen wandelpaden en toiletten. Dat schrijft Smithsonian Magazine.

Op dit moment kan het publiek de ruïnes op de Largo di Torre Argentina site alleen van bovenaf bekijken. Enkel zwerfkatten mogen rondstruinen tussen de resten van vier tempels en het Theater van Pompeius. In dat theater werden in Caesars tijd de vergaderingen van de Senaat gehouden en het is daar waar Caesar werd vermoord door een groep senatoren.

De plaats van de moord is wereldberoemd geworden dankzij historici uit de Oudheid en later door William Shakespeare die er het toneelstuk 'The Tragedy of Julius Caesar' over schreef. Het Theater van Pompeius zelf werd in de loop van de tijd opgeslokt door het alsmaar uitdijende Rome.

Pas in de jaren twintig van de vorige eeuw, kwam het Largo di Torre Argentina weer te voorschijn. Mussolini liet in die tijd grote stukken van het moderne Rome met de grond gelijkmaken om te laten zoeken naar archeologische resten van het antieke Rome. Hij wilde immers een directe link leggen tussen zijn fascistische dictatuur en het machtige Romeinse Rijk.

Na de Tweede Wereldoorlog werd, net als zoveel van de andere archeologische vondsten, verwaarloosd omdat er geen geld was om het te onderhouden. Zwerfkatten vonden een veilig heenkomen op het ooit heilige plein. Ondertussen worden de dieren er zelfs door de wet beschermd en is er een opvangcentrum gevestigd voor de zwerfkatten. Vrijwilligers vangen de katten op en verzorgen ze.

Volgens die vrijwilligers zal het opvangcentrum niet in gevaar komen. 'De restauratiewerken zullen de historische zwerfkattenkolonie niet verstoren. De werken zullen plaatsvinden aan de ruïnes van tempels A, B en D, maar niet aan D waar het opvangcentrum is gevestigd.'

Er bestonden overigens al veel eerder plannen om Largo di Torre Argentina te renoveren, maar verder dan het plannen kwam het niet. Economische stagnatie, corruptie en wanbestuur zorgden ervoor dat er geen geld was om de historische sites te onderhouden.

Gelukkig zijn er bedrijven die bereid zijn geld te investeren om de geschiedenis van de stad te bewaren. Bulgari neemt deze renovatie op zich. Eerder betaalde ditzelfde bedrijf al voor de restauratie van de Spaanse Trappen. Modehuis Fendi financierde het schoonmaken van de de Trevifontein en schoenenmerk Tods betaalde de helft van de renovatie van het Colosseum.