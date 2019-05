Gezellig door een mooie Europese stad kajakken en tegelijk iets goeds doen voor de planeet? Het kan met GreenKayak.

Kan het beter? Gezellig met je vrienden vanuit een kajak een mooie Europese stad bekijken, actief bezig zijn en ondertussen je steentje bijdragen aan een schonere planeet? Dat is precies wat GreenKayak biedt.

Deze NGO werd in 2017 opgericht door de Deen Tobias Weber Andersen. Zijn doel: het verminderen van de hoeveelheid afval in het water en daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Vrijwilligers die mee willen helpen om afval uit de rivieren te vissen, krijgen daarvoor een gratis kajaktochtje aangeboden. Het is de bedoeling om tijdens een kajaktripje zoveel mogelijk plastic en andere spullen uit het water te halen, er foto's of filmpjes van te maken en die te delen op sociale media via #greenkayak en #miljokajakken om zo anderen weer in.

GreenKayak ging twee jaar geleden in Aarhus en Kopenhagen in Denemarken van start. Sinds dit jaar is de NGO ook actief in drie andere Deense steden, in Hamburg in Duitsland, in Dublin in Ierland en Bergen in Noorwegen. En natuurlijk bestaan er plannen om het netwerk nog verder uit te breiden. Afval in rivieren, in het bijzonder plastic, is immers een groot probleem in steden. Niet alleen ziet het er lelijk en onaantrekkelijk uit. Veel erger is nog dat afval niet afbreekt en meegevoerd wordt naar de oceanen. Daar komt het in de magen van zeedieren terecht die er vervolgens aan overlijden.

In de twee jaar dat GreenKayak bestaat, hebben duizenden vrijwilligers meer dan tienduizend kilogram afval opgevist. Met de nieuwe locaties zal die hoeveelheid de komende tijd fors gaan toenemen. Kajaks zijn dan ook uitermate geschikt voor dit werk. Doordat ze zo wendbaar en flexibel zijn, kom je er gemakkelijk mee op plaatsen die anders bijna niet te bereiken zijn.

Vrijwilligers krijgen een reddingsvest en de uitrusting om afval op te pikken. Zelfs mensen die nooit eerder in een kajak hebben gezeten, kunnen meedoen.