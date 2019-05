Santiago, een van de meest vervuilde steden in Latijns-Amerika, gaat voluit voor elektrisch openbaar vervoer. Dit jaar verschenen er tweehonderd bussen in de straten. Tegen 2040 moet het openbaar vervoer in heel Chili volledig elektrisch zijn.

'Om de klimaatverandering kordaat aan te pakken is elektromobiliteit van fundamenteel belang', zegt milieuminister Carolina Schmidt. 'Het is een kwaliteitssprong naar een schoner, efficiënter en duurzamer vervoerssysteem.'

VN-klimaattop

Van 2 tot 13 december is Chili gastland voor de VN-klimaattop (COP25). Als voorzitter moet het een van de moeilijkste onderhandelingen van onze tijd leiden. De top moet ambitieuzere nationale verbintenissen opleveren om de uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde onder de drempel van 1,5 graden Celsius te houden.

Duurzaam vervoer is daarbij van fundamenteel belang. Het is ook van cruciaal belang voor de gezondheid van de burgers.

Elke elektrische bus kan de uitstoot van 60 ton CO2 per jaar vermijden. In Chili veroorzaakt luchtverontreiniging elk jaar minstens 4000 voortijdige sterfgevallen, terwijl 10 miljoen Chilenen dagelijks worden blootgesteld aan concentraties fijnstof die de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie ver overschrijden.

1379 vroegtijdige sterfgevallen

Een onderzoek dat VN Milieu in 2017 publiceerde, schat dat de overschakeling naar een vloot van volledig elektrische bussen en taxi's tegen 2030 1379 vroegtijdige sterfgevallen in Santiago voorkomt.

Santiago de Chili © Getty Images

De bestrijding van de luchtvervuiling levert volgens het ministerie van Leefmilieu gezondheidsvoordelen op ter waarde van 8 miljard dollar per jaar.

Luchtvervuiling was lang een groot probleem in Santiago. In 2015 werden 1300 bedrijven gedwongen te sluiten en werd 40 procent van de 1,7 miljoen auto's van de straat gehaald als gevolg van de vervuiling.

Regionale plannen

Sindsdien heeft het land een beleid om luchtvervuiling tegen te gaan. Er kwamen tien regionale plannen met maatregelen om verwarming, koken en collectief vervoer schoner te maken. De transportsector is goed voor 24,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen in Chili. Elektrische mobiliteit kan een belangrijke rol bij de vermindering van die uitstoot.

Dat nieuwe beleid wordt nu goed zichtbaar in Santiago. De Chileense hoofdstad is een van de meest vervuilde steden in Latijns-Amerika. Dagelijks worden er 18 miljoen reizen gemaakt, waarvan 30 procent met het openbaar vervoer.

Chinese bussen

Volgens het Chinese bedrijf BYD, dat de eerste 100 elektrische bussen voor Chili produceerde, vermijdt zo'n bus de uitstoot van 33 benzinevoertuigen.

. © Getty Images

De nieuwe technologie kost ook minder. Het ministerie van Transport en Telecommunicatie schat dat exploitatie en onderhoud van de nieuwe vloot 70 procent goedkoper zijn dan traditionele bussen op diesel.

Chili wil ook het aandeel van elektrische privévoertuigen verhogen. Momenteel rijden er 500 elektrische auto's op de Chileense wegen. In de eerste vier maanden van dit jaar werden 93 elektrische auto's gekocht, bijna vier keer meer dan in dezelfde periode van 2018.

Goedkopere batterijen

Al bij al bescheiden cijfers, maar het potentieel is groot. Volgens een onderzoek van autobouwer Nissan is 89 procent van de Chileense consumenten bereid om een elektrische auto te kopen.

Naarmate de kostprijs van de batterijen daalt, zullen elektrische auto's ook goedkoper worden. De hoge prijs is een van de belangrijkste belemmeringen voor de aanschaf van een elektrische auto. Volgens onderzoeksbureau Bloomberg NEF zullen de prijzen van elektrische voertuigen al over drie jaar vergelijkbaar zijn met die van traditionele voertuigen.

Ecuador, Colombia en Costa Rica

Ook in andere delen van Latijns-Amerika groeit het elektrische openbaar vervoer. Guayaquil, de stad met het hoogste aantal inwoners van Ecuador, bracht in maart 20 elektrische bussen in omloop, die 10.500 gebruikers per dag zullen vervoeren. In het Colombiaanse Cali komen er dit jaar 125 bussen op straat, Medellín heeft ook al 64 stuks gekocht.

Guayaquil © Getty Images

Costa Rica heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 alleen nog elektrische bussen en taxi's te hebben. Andere landen stimuleren de aanschaf van elektrische voertuigen. Zo zijn in Peru elektrische voertuigen sinds vorig jaar vrijgesteld van accijnzen.