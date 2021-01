De beroemde Champs-Élysées in Parijs zal de komende jaren omgevormd worden tot een 'buitengewoon park' in het hart van de Franse hoofdstad.

Burgemeester Ann Hidalgo heeft aangekondigd dat er 225 miljoen euro gereserveerd zal worden voor dit ambitieuze project waarmee over een lengte van bijna twee kilometer een park gecreëerd zal worden. De plannen bestaan al sinds 2018 en zullen van start gaan na de Olympische Zomerspelen die in 2024 in Parijs plaats zullen vinden. Tegen 2030 zou de make-over dan afgerond moeten zijn.

Het Champs-Élysées Comité is blij met de definitieve goedkeuring van de metamorfose, schrijft The Guardian. 'De legendarische avenue heeft in de afgelopen dertig jaar haar pracht verloren. De straat wordt steeds meer verlaten door de Parijzenaren. De avenue wordt vaak de mooiste in de wereld genoemd, maar degenen die hier iedere dag werken, zijn daar niet zo zeker van. De Champs-Élysées trekt alsmaar meer bezoekers en grote bedrijven strijden om er aanwezig te zijn, maar de Fransen vinden dat zij er afgeleefd uitziet.'

Volgens Philippe Chiambaretta, architect bij PCA-Stream dat de ontwerpen voor de make-over heeft gemaakt, somt de Champs-Élysées de problemen op die niet uniek zijn voor Parijs, maar waar veel steden in de wereld mee te maken hebben: 'vervuiling, de positie van de auto, toerisme en consumentisme'. Het is dan ook niet zo vreemd dat de liefde tussen de Champs-Élysées en de Parijzenaren flink bekoeld is. Tweederde van de voetgangers ip de Champs-Élysées zijn toeristen waarvan het overgrote deel (meer dan 85 procent) uit het buitenland komt. Parijzenaren vormen slechts vijf procent van het publiek.

De redenen die ze noemen om weg te blijven zijn overtoerisme, het drukke verkeer, vervuiling en overconsumptie: problemen die samenhangen met zorgen over de staat van onze planeet.

PCA-Stream wil in zijn plannen aansluiten bij de historische symboliek van de Champs-Élysées. De naam Champs-Élysées verwijst naar de Elyseïsche velden, een soort mythische hemel bij de Grieken. De huidige avenue lijkt ver van dat paradijs verwijderd, maar wanneer de plannen van PCS-Stream gerealiseerd zijn, komt het een stapje dichterbij. De geschiedenis van de Champs-Élysées gaat terug naar de tijd van Lodewijk XIV, zo'n 350 jaar geleden. Aan de ene kant is het een avenue omlijnd door wereldberoemde monumenten, maar aan de andere kant was het ook een plaats waar op de lommerrijke promenades feesten in de openlucht, cabarets en andere vormen van vermaak plaatsvonden.

Hoe wil PCA-Stream dat precies doen? Onder andere door de rol van de auto terug te dringen. Wagens zullen niet volledig verbannen worden, maar wel drastisch in aantal verminderd worden. De natuur als ecosysteem krijgt dan weer een prominente rol. Er zal veel plaats komen voor groen waarbij ruime aandacht wordt besteed aan de biodiversiteit. Tussendoor komen restaurants, rustige plekjes om te zitten en een soort 'geplante huiskamertjes'.

Ook de Place de la Concorde aan het einde van de Champs-Élysées zal deel uitmaken van de make-over. Dat grootste plein van Parijs zou wel al klaar moeten zijn voor de Olympische Zomerspelen in 2024.

