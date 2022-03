De zesde editie van de Brusselse Waterdagen brengt van 20 tot 27 maart opnieuw een goedgevuld programma dat het belang van water in de hoofdstad belicht. Tijdens een zeventigtal activiteiten en enkele uitzonderlijke openingen maakt het publiek kennis met de vele functies van het blauwe erfgoed.

Organisatoren Leefmilieu Brussel en vwz Coördinatie Zenne willen tijdens de Brusselse Waterdagen de Brusselaars daarom bewust maken van het belang van water in de stad. Ze willen duidelijk maken dat water niet enkel dient voor het wassen van groenten of het doorspoelen van je toilet.

Tijdens boottochten, wateractiviteiten, natuurwandelingen, rondleidingen, workshops, tentoonstellingen, lezingen en een reddingsactie voor amfibieën leren de deelnemers het blauwe erfgoed in al haar facetten kennen. Voor de Brusselse Waterdagen gaan enkele goede afgeschermde locaties open. De waterzuiveringsinstallatie van Vorst-Zuid, het stormbekken Belliard in de stad Brussel of het domein Hertoginnedal in Oudergem kunnen uitzonderlijk bezocht worden.

Zaterdag 26 maart wordt een echte waterdag. Aan het kanaal wordt dan een waterdorp met creatieve en ludieke stands opgetrokken op de site van Allee du Kaai. Het publiek kan er ook kennis maken met de gloednieuwe Suzan Daniel-voetgangersbrug, met de kajak afval opvissen uit het kanaal of een wandeling volgen over het project voor de openlegging van de Zenne in het Maximiliaanpark. Alle activiteiten zijn gratis.

