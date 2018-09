Brusselse Noorddoorgang in originele staat hersteld

De renovatiewerken hebben ertoe geleid dat de architectuur van de winkelgalerij in de originele staat uit 1882 hersteld werd.

De Noorddoorgang werd in 1881 en 1882 door architect Henri Rieck gebouwd in opdracht van de Société Anonyme du Musée et Passage du Nord. Dankzij de bewaarde plannen van de architect kon de Noorddoorgang volledig in zijn authentieke staat hersteld worden volgens de oude technieken en met dezelfde materialen. De renovatie duurde achttien jaar en werd in kleine fasen aangepakt, zodat de handelaars open konden blijven.

Schokeffect

'Alles is aangepakt en veranderd. Alle gevels, de vloer, de verlichting, de standbeelden, alles', vertelt Xavier Verhaeghe, directeur van de Noorddoorgang. 'Achttien jaar geleden was de Noorddoorgang volledig afgetakeld. De gevels waren al 25 jaar niet meer geschilderd en het dak lekte. Het gebouw was in een zeer slechte staat en de winkelruimtes raakten niet meer verhuurd. Er was een schokeffect nodig en dat was de renovatie.'

De winkelgalerij bestond vroeger uit 32 winkels en een museum waar onder meer zalen voor concerten, antiek, chemische experimenten, moderne uitvindingen of een babytheater in ondergebracht waren.

Vandaag telt de Noorddoorgang nog twintig winkels, want enkele ruimtes werden samengevoegd. De museumzalen zijn nu voornamelijk omgetoverd tot kamers van het Hotel Métropole.

De renovatie kostte 8,5 miljoen euro, waarvan ongeveer 3 miljoen door het Brussels gewest werd gesubsidieerd.