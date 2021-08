De Brusselse toeristische sector beleefde een bijzonder slecht zomerseizoen.

Door de coronacrisis komen er nog altijd amper buitenlandse toeristen naar de hoofdstad en het slechte weer heeft evenmin geholpen om bezoekers te lokken. De sectororganisaties vragen dan ook aan de federale regering om de maatregelen rond tijdelijke werkloosheid te verlengen.

'De omzet van afgelopen zomer lag in het toeristische centrum 70 procent lager dan in die van 2019, voor de gezondheidscrisis', zegt Fabian Hermans van de Brusselse horecafederatie. 'Er zijn geen toeristen in Brussel, de stad lijkt wel in een kunstmatige coma.'

De Brussels Hotels Association (BHA) van zijn kant laat weten dat de bezetting in juli en augustus respectievelijk op 25 en 28 procent lag, tegenover 79 en 68 procent in 2019. 'De situatie is onhoudbaar', zegt Rodolphe Van Weyenbergh (BHA).

Vanwege de coronacrisis zijn er niet alleen amper buitenlandse toeristen. Ook het telewerk heeft uiteraard zijn gevolgen voor de horecasector. 'De hotels in de steden hangen voor 80 procent af van internationale klanten en zakenreizigers', zegt Van Weyenbergh. 'Voor het telewerk en Zoom-vergaderingen vulden zakenreizigers de hotels en gingen ze op restaurant of café in Brussel, maar vandaag beperken bedrijven hun congressen en seminaries tot een minimum.'

Ook de toeristen uit eigen land laten Brussel achterwege: zij verkiezen een verblijf aan de kust of in de Ardennen boven een of meer dagen in de hoofdstad.

Nog geen beterschap

De toekomst belooft niet meteen beterschap, vrezen de organisaties. 'De bezettingsgraad vanaf september ligt tussen 8 en 10 procent, tegenover 20 procent in normale tijden', zegt BHA.

Eind september eindigen de huidige, soepeler, regels rond tijdelijke werkloosheid, maar de organisaties hadden al verschillende keren contact met bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) over een verlenging. Daarnaast vragen ze de Brusselse regering om snel de 'nieuwe gewestpremie voor hotels in te voeren'.

Om Brussel weer op de toerismekaart te zetten, trekt een vertegenwoordiging van het gewest eind september alvast naar Parijs voor de 'Brussels Days'. Die worden al sinds 2006 georganiseerd, met een onderbreking vorig jaar. 'Het is heel symbolisch om de buitenlandse missies te hervatten met Parijs: de Fransen zijn het belangrijkste doelpubliek voor de hoofstad', is te horen op het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort.

