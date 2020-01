Het Brussels lichtfestival Bright Brussels, Festival of Light pakt dit jaar uit met een nieuw parcours.

Van donderdag 13 tot en met zondag 16 februari moeten zeventien lichtinstallaties de Hallepoort-, de Marollen-, de Zavel- en de Koningswijk doen schitteren.

Naast het vernieuwde parcours, is er nog een andere nieuwigheid voor deze editie van Bright Brussels: op 13 februari wordt het lichtfestival geopend met een fietsparade van ongeveer 200 fietsers die langs het parcours trekken. Het fietsinitiatief komt er in samenwerking met Pro Velo.

Eerbetoon aan Pieter Bruegel

In 2019 lokte Bright Brussels 200.000 mensen naar het stadscentrum, maar dit jaar ligt het parcours ietwat uit het historische centrum. Het traject dat de bezoekers kunnen afleggen is tegelijkertijd een eerbetoon aan kunstschilder Pieter Bruegel. De bijzondere installatie 'Winter van B71' zal via videomapping de winterlandschappen van Bruegel tevoorschijn toveren aan de Hallepoort. Van daaruit kunnen de kijklustigen doorheen de Marollen, naar de Zavel en dan richting het Koningsplein.

'Dankzij Bright Brussels ontdekken bezoekers ook hoe je je te voet of op andere, actieve manieren kan verplaatsen in de stad. Het festival is dus meer dan een moment van verwondering. Het geeft bezoekers ook de kans andere manieren om zich te verplaatsen, uit te proberen', verklaart Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Elke Van den Brandt (Groen).

De verschillende lichtinstallaties zijn vier dagen lang, van 19 tot 23 uur, te bezichtigen.

