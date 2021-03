Het Hotel Hannon in Sint-Gillis krijgt een nieuwe bestemming. Na een grondige restauratie zal het art-nouveau-erfgoed in februari 2022 heropenen als het Hannonmuseum. Heel wat originele stukken keren hierdoor na jaren terug naar hun oorspronkelijke bestemming.

Architect Jules Brunfaut ontwierp en bouwde het Hotel Hannon in 1902 in opdracht van de ingenieur Édouard Hannon. Het resultaat was een subtiele mix van art nouveau met Franse en Belgische invloeden. Het toekomstige Hannonmuseum zal het hotel na restauratie in al haar glorie doen herrijzen. Zo keren op de begane grond originele meubels en werken na meer dan 40 jaar terug naar hun originele locatie, nadat ze al die tijd ergens anders hebben doorgebracht. Het interieur van Hotel Hannon werd ontworpen door de Fransman Émile Gallé.

Op de eerste verdieping van het Hannonmuseum wordt een eigentijdse blik gegeven op de art nouveau. Tijdelijke displays belichten de uitzonderlijke creaties van vier gerenommeerde Belgische architecten: Victor Horta, Henry Van De Velde, Paul Hankar en Gustave Serrurier-Bovy. De bezoekers krijgen er een inzicht in de experimentele en innovatieve dynamiek van art nouveau.

Het museumproject is ontstaan uit een publiek-privaat partnerschap waarvoor de nieuwe vereniging Hannonmuseum werd opgericht. Het initiatief wordt onder meer gesteund door de gemeente Sint-Gillis, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Fonds St'Art Invest, de afstammelingen van Edouard Hannon en Gustave Serrurier-Bovy en het nabijgelegen Hortamuseum.

