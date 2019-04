De stad Brugge bouwt een nieuwe museum- en kunstsite. Dat werd beslist in de gemeenteraad.

In de gemeenteraad werd een protocolovereenkomst goedgekeurd tussen de stad en het Sint-Andreasinstituut. Daardoor kan het nieuwe project gerealiseerd worden.

De overeenkomst houdt een grondruil in. Er komt daarmee een expohal op de Garenmarkt, waar het Sint-Andreasinstituut voorheen was. Het huidig domein van het Sint-Andreasinstituut wordt dus eigendom van de stad. De school verhuist naar het voormalige KTA in de Jacobinenstraat.

Volwaardig museumkwartier

Daarmee krijgen beide partijen, zowel de school als stad Brugge, wat ze wilden. Het Sint-Andreasinstituut had nood om de bestaande schoolgebouwen te vervangen door een nieuwe en eigentijdse schoolaccommodatie. De stad Brugge wou een nieuw architecturaal hoogstaand en duurzaam museum realiseren. Met het nieuwe project kunnen beide partijen hun doel realiseren.

De nieuwe site komt er in de buurt van heel wat andere musea en historische sites zoals de voormalige Eekhoutabdij, Groeningemuseum, Arentshof en het Gruuthusemuseum. Door de bouw van de nieuwe museumsite kan de stad een volwaardig museumkwartier uitbouwen.