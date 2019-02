Bozar trapt Bruegeljaar af met Brusselse renaissancekunstenaar Bernard van Orley

Bozar brengt van 20 februari tot 26 mei voor het eerst een honderdtal werken van de Brusselse meester samen. Speciaal voor de expo wordt de doorgang tot het naastliggende Coudenbergpaleis en diens parallelle tentoonstelling opengesteld.

Bernard van Orley was een van de leidinggevende vernieuwers van de zestiende-eeuwse Vlaamse schilderkunst. Het lukte hem om voort te borduren op de traditie van de Vlaamse primitieven en om tegelijkertijd nieuwe elementen toe te voegen om zo een eigen beeldtaal te creëren.

'Dit is misschien wel de tentoonstelling waar we het langst naar uitgekeken hebben. Weinig tentoonstellingen zijn zo goed op hun plaats op deze Brusselse heuvel, want 500 jaar geleden liep van Orley hier zelf nog rond en was hij kind aan huis in het Coudenbergpaleis', vertelt Bozar-directeur Paul Dujardin.

De unieke stijl van van Orley bezorgde hem opdrachten in de hoogste kringen. Hij werd portret- en hofschilder van Margareta van Oostenrijk en raakte verbonden aan het hof van Keizer Karel V op de Coudenberg. Doorheen zijn carrière verschoof zijn kunst zich van schilderen naar het ontwerpen van massieve wandtapijten en glasramen. Enkele van die wandtapijten waarop onder meer de Jachten van Karel V - afkomstig uit het Louvre - of de legende van de Ommegang zijn afgebeeld zijn te zien in Bozar.

Het parcours van de tentoonstelling belicht de verschillende etappes van de carrière van van Orley en biedt een blik op de waaier aan onderwerpen en technieken die hij gebruikte voor zijn wandtapijten, tekeningen en glasramen. De bezoeker wordt ondergedompeld in de pracht en praal van de religieuze, intellectuele en politieke elite in het Brussel van de 16de eeuw, belooft Bozar.

Tijdens de expo worden daarnaast nog heel wat aanvullende evenementen en animaties georganiseerd. Zo biedt kunstenares Anouk De Clercq een hedendaags antwoord op de wereld van van Orley met haar werk Helga Humming. Ze creëerde een soundscape waarin muziek en beeld samenkomen.

Wandelen

Wie graag naar buiten wil, kan Brussel ontdekken via de wandelgids 'In de voetsporen van Bernard van Orley', en ontdekt zo de verankering van de renaissancekunstenaar in Brussel en omstreken.

Tot slot is er de speciale doorgang vanuit Bozar naar het Coudenbergpaleis, die toelaat om ondergronds de tentoonstelling Bernardi Bruxellensi Pictori te ontdekken. De parallelle expo neemt de bezoeker mee op reis naar het Brussel van de 16de eeuw door middel van uitvergrote tekeningen en projecties. De doorgang zal toegankelijk zijn tijdens nocturnes, de 'Ontdekkingstocht met het gezin' en de Family Day op 31 maart.

In het teken van het Bruegeljaar loopt van 27 februari tot 23 juni in Bozar ook de tentoonstelling 'Prenten in de eeuw van Bruegel', een samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België.