Bonjour Paris: tips voor een winterse citytrip in de Lichtstad

Bezoek je deze winter Parijs en ben je op zoek naar dingen om te doen, te zien en te proeven in de Franse hoofdstad? Wij selecteerden vijftien adresjes om te eten, rusten en cultuur op te snuiven, zodat je optimaal kunt genieten van de Lichtstad.

ETEN IN PARIJS

Tekes

Bij Tekes, in de Marais, schotelt Chef Cécile Levy je overheerlijke plantaardige, Midden-Oosterse gerechten. Hier wordt gekookt en bediend met een zeldzame energie en vreugde: absoluut de omweg waard voor wie graag in een gezellige, familiale sfeer tafelt.

Sommige van deze gerechten zijn even verrassend als onvergetelijk, zoals deze crème brûlée van aardpeer en tartaar van knolselderij.

Tekes, 4 bis, rue Saint Sauveur, 75002 Parijs.

Forest et Micho

Ondanks de naam, die doet denken aan de Brusselse gemeente, is dit restaurant zonder twijfel een van de meest geliefde adressen van dit moment. Bezieler is gastro-mediafenomeen en sociale netwerkster Julien Sebbag, die pas dertig jaar oud is. Naast het eten is de sfeer en inrichting ook de moeite waard: het is genesteld in het hart van een van de meest prestigieuze Parijse musea, met uitzicht op de Iron Lady.

Loop zeker ook eens binnen bij Micho, dat enkele weken geleden zijn deuren opende, voor de perfecte lunch: versgebakken challah-broodjes met kraakverse ingrediënten.

Forest , Musée d’Art moderne de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Parijs

, Musée d’Art moderne de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Parijs Micho, 46 rue de Richelieu, 75002 Parijs

Ambos

Als je fan bent van Top Chef, ga dan zeker naar het restaurant van Pierre Chomet – kandidaat van seizoen twaalf – en zijn in Venezuelaanse Cristina.

Op het menu staan Frans-geïnspireerde gerechten, met een tikkeltje Zuid-Amerikaaans, Italiaans, Spaans en Thaïs. Ontdek er de ‘omgekeerde’ Pad Thai, tartaar van schaaldieren, knapperige rijsttartaar, tamarindeconfituur, evenals zijn Kabeljauw, foie gras met binchotan, citroensesammarinade en daikonpuree.

Ambos, rue Vaugirard, 75007 Parijs.

COCKTAILTIME

TOO TacTac Skybar

Het pas geopende TOO Hotel is ontworpen door sterontwerper Philippe Starck. De bar, de TOO TacTac Skybar, biedt een panoramisch uitzicht op de Eiffeltoren, de Seine en de Parijse monumenten.

TOO TacTac, 65 Rue Bruneseau 75013 Paris. toohotel.com

Little Red Door

Playfully Pushing Boundaries, zo luidt het motto van deze plek die op de 5e plaats staat van de top 100 cocktailbars ter wereld. Laat je omverblazen door explosieve smaken en verrassende cocktails in de bar die in het hartje van het derde arrondissement ligt.

Little Red Door, 60 rue Charlot, 75003 Paris

Prescription Cocktail Club

Wie van een interieur in boudoirstijl houdt, moet deze club ongetwijfeld een bezoekje brengen. Het drankje bij uitstek is de CBD-cocktail. Ideaal om u te laten meeslepen door de fluwelen sfeer van de plek.

WELLNESSBREAK

Galeries Lafayette

Galleries Lafayette Wellness

De wellnessruimte van Galeries Lafayette, die enkele maanden geleden werd geopend, is de perfecte plek om stoom af te blazen en een wellnesspauze in te lassen tijdens het winkelen op de Grand Boulevards.

Wellness Galerie, op de eerste verdieping van de winkel Coupole in Galeries Lafayette Paris Haussmann, 40 Boulevard Haussmann, 75009 Parijs.

CULTUUR OPSNUIVEN

Een selectie immersieve kunstexposities en kleinschalige musea. Omdat het eens iets anders mag zijn dan de Centre Pompidou en het Louvre.

Expositie van Boris Michailov

Breng een bezoek aan het MEP en Bourse du Commerce voor de ongelooflijke foto’s van Boris Michailov. Haast je, want op 15 en 16 januari loopt de expositie af.

Maison Européenne de la Photographie, 5/7 Rue de Fourcy, 75004 Parijs

De geschiedenis van Venetië

Tijdens deze immersieve expositie maak je kennis met Venetië: ontdek de geheimen en myseries van de stad, dankzij een spectaculaire scenografie. Laat je meeslepen door een wandeling in de geschiedenis van de mythische stad en duik in de details van de meesterwerken van de grootste Venetiaanse schilders.

Grand Palais Immersif, 110 Rue de Lyon, 75012 Parijs, grandpalais.fr

De geheimen van Chanel

Het modehuis nodigt het grote publiek uit om de geheimen van zijn parfumerie te ontdekken via deze meeslepende en spectaculaire tentoonstelling.

Grand Palais éphémère, in Parijs, tot 9 januari, grand-numero.chanel.com

Füssli, Museum Jacquemart André

De kans is groot dat je dit beroemde schilderij – Nightmare van Johann Heinrich Füssli – ooit al hebt gezien. In het prachtige Jacquemart André museum maak je kennis met gotische en romantische wereld van de in Zwitserland geboren Britse schilder te ontdekken. Ook noemenswaardig is de sfeervolle omgeving van het museum, die zich uitstekend leent voor deze wereld tussen droom en fantasie.