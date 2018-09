Blankenberge wil gangpad van de historische pier restaureren

Kostenplaatje bedraagt 7,75 miljoen euro, geld dat Blankenberge deels hoopt op te halen bij Vlaanderen. 'Op 27 maart hebben we goedkeuring mogen ontvangen van onroerend erfgoed voor het beheersplan voor de pier. Aansluitend op deze goedkeuring konden we ook de goedkeuring krijgen om het architectenbureau het eigenlijke restauratiedossier op te laten starten', opent schepen Björn Prasse.

Concreet zou er rond het kopgebouw een kofferdam voorzien worden, enerzijds om de werken droog te kunnen uitvoeren en anderzijds om de toegang tot het kopgebouw te verzekeren.

'De wandelweg of gangway van de pier zal grotendeels ontmanteld moeten worden en we willen hem daarna zo dicht mogelijk bij zijn historisch correcte dimensies heropbouwen. Hiervoor zou worden teruggegrepen naar het historisch uitzicht van de oorspronkelijke betonnen pier uit de jaren dertig. In het originele ontwerp waren de betonnen kolommen een heel stuk slanker dan de huidige toestand. De gereconstrueerde pier zal een stuk eleganter ogen dan de huidige versie', meent Prasse.

Geklasseerd monument

Blankenberge krijgt nu richting Vlaanderen, dat goedkeuring voor de restauratie moet geven. De stad hoopt ook op financiële steun.

'Dit is een geklasseerd monument en de restauratie zal grote investeringen vergen. Zonder de subsidies van de Vlaamse overheid is dit voor Blankenberge onbegonnen werk. Dankzij het beheersplan dat we hebben opgemaakt komen we nu echter in aanmerking. Een uniek monument als de pier is een meerwaarde voor de hele Belgische kust. We vertrouwen er dus op dat de hogere overheid ons maximaal zal ondersteunen', besluit hij.