Het centrum van Brussel heeft er vanaf het voorjaar van 2023 een nieuwe trekpleister bij, want tegen dan moet de renovatie van het iconische Beursgebouw afgerond zijn.

Het project moet van het Beursgebouw een centrale, open en culturele ontmoetingsplek maken met daarin een centrale rol voor het bierbelevingscentrum Belgian Beer World.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS), Brussels minister-president Rudi Vervoort, Brussels minister van het Imago van Brussel Sven Gatz (Open Vld) kondigden samen met afgevaardigden van de Belgische Brouwers en het architectenbureau Robbrecht en Daem, BEAU en Popoff de start van de renovaties aan.

Op dit moment vinden er al lichte demontagewerken van valse plafonds en vloeren plaats, waarna in de zomer de eigenlijke renovatie en de grote werken beginnen. Op de gevelreiniging, de verwijdering van de glazen constructies boven de archeologische site Bruxella 1238 in de Beursstraat en de dakwerken na, zullen de werken zich voornamelijk binnen afspelen.

Het gebouw krijgt een volledig nieuwe invulling. Het gelijkvloers en de eerste verdieping die aansluit op de trappen van de Beurs worden een centrale doorgang en ontmoetingsplaats die de verbinding vormt tussen de Grote Markt en de voetgangerszone. Op de tweede en derde verdieping komt het permanente bierbelevingscentrum Belgian Beer World en op de vierde bovenste verdieping komt een skybar onder een grote luifel van messing. Meer dan 100 brouwerijen bevestigden al hun deelname aan het bierbelevingscentrum.

'Het is belangrijk om te benadrukken dat de 12.000 vierkante meter van de Beurs nog nooit in zijn volledigheid werd gebruikt en dat is nu wel de bedoeling. Eenmaal de renovatie klaar is, hopen we snel aan een bezoekersaantal van 300.000 personen te zitten', vertelt burgemeester Close.

De renovatie van de Beurs zal enkele ingrijpende veranderingen teweeg brengen aan het gebouw. Het open aspect zal versterkt worden door de extra ingangen aan de Beursstraat, de Henri Mausstraat en de doorgang in de richting van de Grote Markt. Die ingangen komen op het gelijkvloers, dat nu nog afgesloten is en amper gebruikt wordt. Voor veel Brusselaars wordt het na de renovatie een eerste ontmoeting met het interieur van een gebouw dat tot nog toe vooral gesloten bleef.

'Hoe het erfgoed vandaag en morgen leeft in het belang van de Brusselaars is enorm belangrijk. We moeten het niet enkel beschermen, maar ook een leven geven', vindt minister-president Vervoort.

De nieuwe invulling betekent ook dat de toegang tot de archeologische site Bruxella 1238 en de ruïnes van het Franciscanenklooster opengesteld wordt. De grote trekpleister moet evenwel het bierbelevingscentrum Belgian Beer World worden, net zoals de Heineken Experience in Amsterdam of het Guinness Storehouse in Dublin dat ook is. De bezoeker zal er ontdekken waarom het Belgisch beer erkend is als Unesco-werelderfgoed.

'Het gaat niet alleen over bieren, maar ook over mensen bijeen brengen. Het bier zelf is niet de essentie. We kunnen zeggen dat we het land van het bier zijn en als je de koppeling wil van traditie en diversiteit, moet je in België zijn', aldus minister Gatz. Als Brussels parlementslid en later als directeur van de Federatie van Belgische Brouwers lag Gatz bovendien in 2013 mee aan de basis van het idee van een biertempel. Burgemeester Close was toen schepen van Toerisme.

Het kostenplaatje van het renovatieproject bedraagt 36 miljoen euro zonder btw. Binnen dat bedrag komt 7 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 5 miljoen euro van de Belgische Brouwers. Het aandeel van bouwheer Beliris wordt nog onderhandeld.

