Zonnebloemen, het beroemde schilderij van Vincent van Gogh, is de komende zes weken in het restauratieatelier van het Van Gogh Museum.

De komende periode wordt de laatste fase van een uitvoerig onderzoek naar de conditie van 'Zonnebloemen' afgerond. Ook wordt het schilderij gerestaureerd om het zo optimaal mogelijk te behouden voor toekomstige generaties.

Vanaf vrijdag 22 februari is het schilderij Zonnebloemen weer te zien op de vertrouwde plek in het Van Gogh Museum in Amsterdam.