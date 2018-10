Beroemde vismarkt Tsukiji in Tokio sluit de deuren

De sluiting was al langer aangekondigd, maar is nu ook een feit. De visverkoop verhuist naar een nieuwe, moderne site in Toyosu, op zo'n twee kilometer van Tsukiji. Tot op het laatste moment was er protest van de handelaars tegen de verhuis.

Op drukke dagen kwamen zo'n 40.000 bezoekers naar de historische vismarkt. Toeristen keken er hun ogen uit, naar de bedrijvigheid en vele variëteiten aan beschikbare vis en zeevruchten. Voor toprestaurants was het ook the place to be.

De oude vismarkt werd gebouwd in 1935, na de grote Kanto-aardbeving van 1923. De markt bestond uit een reeks ijzeren opslagplaatsen. Maar volgens critici waren die stilaan afgeleefd en overbevolkt. Het stadsbestuur van Tokio wil op de plaats een parking aanleggen voor de Olympische Spelen van 2020, met mogelijk een aangrenzend winkel- of vrijetijdscentrum.

Vele handelaars hebben tot op het laatste moment de verhuis naar een nieuwe site proberen aanvechten. De nieuwe locatie ligt op de oude terreinen van een gasbedrijf en er wordt gevreesd voor vervuiling. Doordat de nieuwe markt verder van het centrum ligt, vrezen veel handelaars ook dat klanten zullen afhaken.