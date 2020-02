De Philharmonic Dining Rooms in Liverpool, een bar waar The Beatles graag kwamen, is de eerste Engelse pub uit het Victoriaanse tijdperk die geklasseerd is als historisch monument van de eerste categorie.

De Philharmonic Dining Rooms in Liverpool, een bar waar The Beatles graag kwamen, is de eerste Engelse pub geworden uit het Victoriaanse tijdperk die geklasseerd is als historisch monument van de eerste categorie. De 'Phil', zoals de bar genoemd wordt in Liverpool, is gebouwd in 1898 door architect Walter W. Thomas. Ze valt op door haar weelderige natuurstenen gevel en haar rijkelijk gedecoreerd interieur.

John Lennon zei ooit dat het ergste van lid zijn van The Beatles en beroemd zijn was dat hij 'geen groot glas bier meer kon gaan drinken in de Phil'. Zijn vriend Paul McCartney keerde in 2018 terug naar de stad waar de groep vandaan komt en verraste de stamgasten op een geïmproviseerd concert.

De Phil is al sinds 1955 geklasseerd als historisch monument van de tweede categorie. Maar nu behoort de bar dus tot dezelfde categorie als onder meer Buckingham Palace.

Duncan Wilson, algemeen directeur van Historic England, de instelling die verantwoordelijk is voor klasseringen, zegt dat de Phil een buitengewone getuige is van het Victoriaanse tijdperk. Nu hij ondergebracht is in de eerste categorie, 'zal het mogelijk zijn zijn uitzonderlijke interieur en buitenzijde te bewaren'. De eigenaar van het café, Eamonn Lavin, spreekt van een 'ware eer'.

