Barokjaar trekt een pak meer toeristen naar Antwerpen

Antwerpen verwelkomde in 2018 4,6 miljoen verblijfstoeristen - twintig procent meer dan in 2017 - en bijna vijftien miljoen dagjestoeristen (plus twee procent). Onder meer het Barokjaar rond Rubens speelde daar volgens de stad een grote rol in, te zien aan uitschieters zoals de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (plus twintig procent naar 336.000 bezoekers) en de Sint-Carolus-Borromeuskerk (plus 35 procent naar 287.000 bezoekers). Ook de Zoo lokte vijf 5 procent meer bezoekers, tot 1,15 miljoen in totaal.

De Zoo blijft onbedreigd aan kop van de meest bezochte toeristische attracties in Antwerpen, op respectabele afstand gevolgd door het MAS (701.000 bezoekers) en het Middelheimmuseum (449.000). Het nieuwe diamantmuseum DIVA klokte af op 67.000 bezoekers, maar was pas sinds mei open.

Dagjestoeristen

De meeste dagjestoeristen waren Belgen (58 procent), gevolgd door Nederlanders (51 procent van de buitenlanders), Duitsers (9,4 procent) en Fransen (9,2 procent). Bij de verblijfstoeristen was slechts 30,8 procent Belg. Ook daar waren de Nederlanders (38,3 procent van de buitenlanders) de grootste buitenlandse groep, voor de Duitsers (13 procent), de Britten (9,6 procent) en de Fransen (7,6 procent).

Het verblijfstoerisme piekte vooral in juni en september, volgens de stad dankzij enkele drukke evenementen zoals het technologiefestival Supernova. De bezettingsgraad van de hotels was 75,8 procent, oftewel ruim 3 procent meer dan in 2017.