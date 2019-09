Een jaar lang zet het Atomium Pieter Bruegel De Oude centraal ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van zijn overlijden.

Vanaf 18 september tot 13 september volgend jaar loopt in de tijdelijke tentoonstellingsbol een interactieve tentoonstelling over de renaissanceschilder.

De expo 'Bruegel, A Poetic Experience. An innovative world and mind' belooft de bezoeker 'zowel bekende als onverwachte facetten' van het werk en de persoonlijkheid te laten zien. De tentoonstelling neemt twee verdiepingen in.

Op de onderste verdieping is er een installatie die vijf schilderijen van de beroemde reeks 'De zes seizoenen' in een driedimensionale scenografie toont. De bezoekers krijgen daarbij de indruk dat ze in de beroemde landschappen wandelen. Op de bovenverdieping wordt de persoonlijkheid van Bruegel uitgelicht.

De tentoonstelling is inbegrepen in een ticket om het Atomium te bezoeken. Volwassenen betalen daarvoor 15 euro, senioren 13 euro, tieners en studenten 8 euro.