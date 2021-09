De komende twee weken oogt de Arc de Triomphe in Parijs heel anders: het monument is verpakt in blauwzilveren doeken, een postuum project van de Amerikaans-Bulgaarse kunstenaar Christo.

Al sinds het begin van de jaren zestig droomde de Amerikaans-Bulgaarse kunstenaar Christo ervan: de Arc de Triomphe in Parijs inpakken in doeken zodat het een levend object zou worden, een monument dat tot leven komt door de wind en dat het licht weerspiegelt. In april 2020 was het zover. In samenwerking met het Centre Pompidou dat een grote expostie aan Christo en zijn in 2009 overleden echtgenote Jeanne-Claude ging wijden, zou zijn wens gerealiseerd worden. Maar covid gooide roet in het eten. Een maand later, op 31 mei 2020, overleed de kunstenaar waardoor het project er niet meer van leek te komen.

. © Getty Images

Dankzij een neef van Christo wordt het kunstwerk 'L'Arc de Triomphe, Wrapped' alsnog werkelijkheid. De Arc de Triopmhe - in 1836 gebouwd ter van de overwinning van Napoleon bij Austerlitz - werd ingepakt met 25.000 vierkante meter aan recycleerbaar zilverblauw polypropyleen etn 7.000 meter aan touw. Het kunstwerk is te zien tussen zaterdag 18 september en zondag 3 oktober.

. © Getty Images

Christo en zijn partner Jeanne-Claude werden vooral bekend met het inpakken van monumenten zoals de Reichstag in Berlijn en de Pont Neuf in Parijs, maar ze realiseerden ook een aantal andere grote kunstprojecten. Zo maakten ze 'The Gates' waarbij 7.300 poorten bekleed met saffraankleurige nylon doeken in Central Park in New York werden geplaatst. Met 'The Floating Piers' realiseerde Christo in 2016 een drijvend wandelpad over het Noord-Italiaanse meer Iseo. Gelijktijdig in Japan en Californië maakte hij 'The Umbrellas': een kunstwerk waarbij in Japan en Californië 3.100 gele en blauwe paraplu's werden geplaatst. In 2018 maakte Christo in het Londense Hyde Park een van zijn laatste kunstwerken: 'Floating mastaba'. Dat was een sculptuur in de vorm van een Egyptisch grafmonument gemaakt van 7.500 veelkleurige olievaten dat dreef op de vijver van het park.

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

The Floating Piers © Getty Images

. © Getty Images

The Umbrellas Japan-USA © Getty Images

Floating Mastaba © Wolfgang Volz

Christo en Jeanne-Claude © Getty Images

