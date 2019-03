Amsterdam verbiedt rondleidingen op de Wallen

Amsterdam gaat groepsrondleidingen op de Wallen verbieden. Vanaf 1 januari 2020 mogen toeristen niet meer groepsgewijs langs de prostitutieramen worden geleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe besloten 'omdat het niet respectvol is richting sekswerkers', aldus wethouder Udo Kock (economische zaken). 'Het is niet meer van deze tijd om sekswerkers te zien als toeristische attractie.' Daarbij helpt de maatregel ook tegen de drukte op de Wallen.

Buiten het Wallengebied mogen rondleidingen straks nog wel, maar alleen als de gidsen een vergunning en een kwaliteitskeurmerk hebben. De maximale groepsgrootte daalt van twintig naar vijftien mensen en gratis worden rondgeleid is er ook niet meer bij - dat zou een aanzuigende werking hebben.

Grof gedrag

Wie een rondleiding wil, gaat daarvoor belasting betalen, de zogeheten 'vermakelijkhedenretributie'. Die bedraagt nu 66 cent, maar gaat waarschijnlijk omhoog.De belasting wordt vermoedelijk opgenomen in een ticketprijs, net als bij rondvaarten en hop-on-hop-offbussen. De ondernemer draagt de taks dan aan de gemeente af. Die is momenteel druk bezig de nieuwe maatregelen juridisch uit te werken.

In 2018 is al een vergunningenstelsel voor gidsen ingevoerd en sindsdien is de overlast in de Amsterdamse rosse buurt wel afgenomen, maar volgens bewoners, sekswerkers en -ondernemers nog lang niet genoeg. Zij ondervinden nog altijd veel hinder, zoals ongewenst fotograferen en grof gedrag. Per week passeren meer dan duizend groepen het Oudekerksplein, het hart van het Wallengebied, op piekmomenten zijn dat zo'n 28 groepen per uur. Er zijn 1.600 gidsen met een vergunning.