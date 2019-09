Het Amsterdam Museum zal de term 'Gouden Eeuw 'niet meer gebruiken omdat die vlag volgens het museum de lading niet dekt.

Het Amsterdam museum gaat daarom onder meer de titel van de permanente tentoonstelling die het verzorgt in de Hermitage veranderen. 'Hollanders van de Gouden Eeuw' wordt dan 'Groepsportretten van de zeventiende eeuw'. De beslissing krijgt heel wat kritiek.

De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die grotendeels samenvalt met de zeventiende eeuw. De noordelijke Nederlanden maakten toen een bloeiperiode door op gebied van handel, wetenschap en kunsten, en waren ook op militair vlak een wereldmacht. Maar volgens Tom van der Molen, conservator van het Amsterdams museum, is de term gekoppeld aan nationale trots en worden 'de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel' genegeerd.

Het museum zegt 'dat het een plek wil zijn die voor iedereen relevant is en waar alle mensen zich welkom voelen'.

Politieke correctheid

Maar critici hekelen de zoveelste beslissing van politieke correctheid in Nederland, na de discussie rond zwarte piet en een aantal historische straatnamen. De slinger dreigt te ver door te slaan, klinkt het in de media.

Zelfs de Nederlandse minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, moeit zich in het debat. 'Het is goed om alle kanten van de Nederlandse geschiedenis te belichten, maar de geschiedenis kan niet worden herschreven', waarschuwt ze. En echte veroordeling komt er echter niet. 'Ik vind niet dat de minister van Cultuur zich moet bemoeien met hoe een museum iets benoemt', aldus Van Engelshoven. Ze vindt het wel goed dat ook de 'andere kanten van de Gouden Eeuw' worden beschreven.