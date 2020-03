Amsterdam maakt zich zorgen over een van zijn toeristische attracties, de bloemenmarkt.

Terwijl daar ondertussen tegen de regels in meer souvenirs dan bloemen verkocht worden, regent het nu boetes voor de uitbaters van de marktkramen aan de Singel, deelde de Nederlandse hoofdstad mee.

Vijfenzeventig procent van het aanbod moet volgens de pachtovereenkomsten uit bloemen of tulpenbollen bestaan. Bij een controle bleek amper iemand zich aan de regels te houden. Omdat een aanmaning niet hielp, worden nu hoge boetes uitgedeeld.

Inferieure kwaliteit

Zonder de verkoop van bloemen verliest de markt in het centrum van de stad haar historische karakter en is ze geen trekpleister meer voor de inwoners, voert de stad aan.

De Volkskrant meldde dat er in oktober ook ergernis was over de kwaliteit van de tulpenbollen die op de markt verkocht worden. Mysteryshoppers van onderzoeksbureau Bulb Quality Support hadden bij vijf kramen 1.364 tulpenbollen gekocht, waarvan slechts 1 procent tot bloei kwam. De gemeente noemde dit 'structurele misleiding van consumenten' en zette volgens de krant inmiddels een nieuwe testronde uit.

