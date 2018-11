Alternatief Central Park in New York: zo had het eruit kunnen zien

In 1858 schreef de stad New York een wedstrijd uit voor het ontwerpen van het enorme Central Park. De stad stelde wel een flink aantal voorwaarden. Zo moest er een paradeplaats zijn, een fontein, een uitkijktoren, een schaatsbaan, vier elkaar kruisende wegen en een tentoonstellingsruimte. Het winnende ontwerp zou uitgevoerd worden en de ontwerpers kregen een hoofdprijs van tweeduizend dollar.

De stad ontving 32 voorstellen en het ontwerp dat F.L. Olmsted en C. Vaux tekenden, werd aangewezen als winnaar. Hun plan om van het Central Park een miniatuurversie van de staat New York te maken, is werkelijkheid geworden. Maar het wereldberoemde park had er dus heel anders uit kunnen zien.

Van de 31 andere inzendingen is er slechts één bewaard gebleven bij de New York Historical Society: die van John J. Rink. Budget Direct laat zien hoe Central Park eruit gezien zou hebben als zijn ontwerp had gewonnen. Hij nam de tuinen van Versailles als voorbeeld. Een in het oog springend onderdeel van zijn plan was een museum dat bijna net zo groot zou zijn als het Metropolitan Museum.