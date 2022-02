Na twee jaar pandemiepauze pakken we opnieuw de koffers om op citytrip te gaan. Dat blijkt uit cijfers van verhuurwebsite Airbnb.

Citytrips zijn weer meer in trek, zegt verhuurwebsite Airbnb, dat zijn kwartaalresultaten presenteerde. Tripjes naar steden waren bijna twee jaar lang minder populair als gevolg van de coronapandemie, maar in het laatste kwartaal van 2021 lag het aantal boekingen bijna weer op het niveau van 2019. In de Verenigde Staten is er zelfs geen effect meer merkbaar.

'De topsteden zijn nog niet helemaal hersteld naar het niveau van 2019, maar we zien toch tekenen dat reizigers terugkeren', aldus het bedrijf. Tijdens de omikrongolf waren er ook minder annulaties. Anderzijds pieken de lange verblijven, door de opmars van telewerk. Zo was een kwart van alle boekingen bij Airbnb voor een verblijf van minstens vier weken.

Airbnb zag zijn omzet in het laatste kwartaal van vorig jaar met 78 procent stijgen tot 1,5 miljard dollar (omgerekend 1,3 miljard euro). Onder de streep bleef er 55 miljoen dollar winst over. In dezelfde periode het jaar voordien schreef Airbnb nog dieprode cijfers.

De verwachtingen voor dit jaar overtreffen die van analisten. Voor het eerste kwartaal verwacht Airbnb dat er meer overnachtingen zullen geboekt worden dan voor corona. Het aandeel koerste na beurs nog eens 4 procent hoger.

