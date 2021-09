Londen heeft afgezien. Oxford Street, ooit de drukste winkelstraat van Europa, lijkt een slagveld, en niet alleen omdat Top Shop, John Lewis en Debenhams dicht zijn: 17 procent van de winkels in de straat is foetsie, zo blijkt. Maar er valt ook veel nieuws te beleven.

1. MARBLE ARCH MOUND

In afwachting van beterschap rijst sinds deze zomer Marble Arch Mound over het westelijke einde van Oxford Street. De artificiële, 25 meter hoge heuvel, met gras en bomen en een slingerend wandelpad naar de top, is een tijdelijke installatie van het Nederlandse architectenbureau MVRDV die Londenaars en toeristen naar de buurt moet lokken. De binnenkant van de heuvel is hol, en wordt gebruikt voor tentoonstellingen, events en een café. De stellingen waarmee MVRDV de heuvel heeft ge...

In afwachting van beterschap rijst sinds deze zomer Marble Arch Mound over het westelijke einde van Oxford Street. De artificiële, 25 meter hoge heuvel, met gras en bomen en een slingerend wandelpad naar de top, is een tijdelijke installatie van het Nederlandse architectenbureau MVRDV die Londenaars en toeristen naar de buurt moet lokken. De binnenkant van de heuvel is hol, en wordt gebruikt voor tentoonstellingen, events en een café. De stellingen waarmee MVRDV de heuvel heeft gebouwd, worden later gerecycleerd en de grond, bomen en planten zijn bestemd voor parken in de buurt. Het project, dat loopt tot januari 2022, heeft twee miljoen pond gekost. Tickets vanaf 4,50 pond. Cumberland Gate, themarblearchmound.com Browns, opgericht in 1970 en allicht de meest gerespecteerde modeboetiek van Londen, ruilde zijn krappe hoofdkwartier in South Molton Street voor een veel groter vlaggenschip in Brook Street: vier verdiepingen in een beschermd gebouw, onder handen genomen door het prestigieuze Italiaanse ontwerpbureau Dimorestudio. De winkel is sinds enkele jaren in handen van e-commercegigant Farfetch, en dat verklaart allicht de focus op hightech, met onder meer 'connected' spiegels die klanten stylingadvies geven. De grootste troef: Native, een in 'ethisch eten' gespecialiseerd restaurant met een prachtige binnenplaats. 39 Brook Street, brownsfashion.com Accessoireontwerper Anya Hindmarch opende in mei een hele reeks winkels in Pont Street: The Village. Je vindt er het Anya Café voor een English breakfast, lunch of cocktails, en The Plastic Shop, die is gewijd aan duurzame producten, waaronder Hindmarchs 'I Am A Plastic Bag' collectie. The Village Hall is een polyvalente ruimte met wisselende pop-ups, in The Labelled Shop vind je tassen en dozen met labels voor wie graag georganiseerd is en The Bespoke Shop, waar Hindmarch in 1996 haar eerste boetiek opende. Pont Street, eu.anyahindmarch.comLonden blijft hotels bouwen: het recente The Standard, tegenover St Pancras Station in een voormalig kantoorgebouw in brutalistisch beton, opende net voor de pandemie met veel bombarie. Nog nieuwer zijn The Londoner op Leicester Square, 16 verdiepingen en 350 kamers op de plek van de oude Odeon West End cinema; en Nomad London, 92 kamers in het voormalige Bow Street Magistrates' Court and Police Station, een beschermd gebouw vlak bij Covent Garden. standardhotels.com, thelondoner.com, nomadhotel.com