Cinque Terre smeekt toeristen om geen teenslippers meer te dragen

Het aantal toeristen dat de vijf kleurrijke dorpjes die samen Cinque Terre vormen bezoekt, zal dit jaar naar verwachting verdubbelen tot bijna vijf miljoen. De inwoners vragen de overheid al jaren om die ongebreidelde groei aan banden te leggen, maar omdat het zoveel geld in het laatje brengt, zijn er nog geen maatregelen genomen.

Wel vragen de autoriteiten de bezoekers om niet langer op teenslippers, sandalen of andere gladde schoenen op het pad dat de dorpjes met elkaar verbindt te wandelen. Dat schrijft The Local. Toeristen denken dat ze op een kustpad gaan wandelen, maar in werkelijkheid is het eerder een bergweg die boven de dorpjes loopt.

Vooral tijdens het toeristische hoogseizoen tussen april en september moeten de hulpdiensten voortdurend uitrukken om toeristen te redden die van het pad af zijn gestruikeld of een pijnlijke val hebben gemaakt doordat ze de verkeerde schoenen droegen. Zelfs de hulpdiensten uit de nabijgelegen stad Genua moeten geregeld assistentie verlenen. En dat kost handenvol geld, zeker wanneer er een helikopter aan te pas moeten komen. De kosten daarvan bedragen zo'n vijfduizend euro per uur, zegt het hoofd van het Nationale Park Cinque Terre Patrizio Scarpellini.

Toeristen zullen nog niet meteen beboet worden. Er wordt begonnen met het uitdelen en ophangen van folders waarin duidelijk gemaakt wordt waarom wandelen op teenslippers geen goed idee is. Vervolgens zullen er controles plaatsvinden door de politie en het personeel van het nationale park. Pas daarna zal er echt begonnen worden met het uitdelen van boetes die kunnen oplopen tot 2.500 euro.

De inwoners van de dorpjes in Cinque Terre - Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola en Riomaggiore - klagen al jaren dat de dorpjes door de massale toestroom van toeristen onleefbaar worden. De dorpjes tellen samen nog geen vijfduizend inwoners, maar werden vorig jaar bezocht door zo'n 2,5 miljoen toeristen en dit jaar naar verwachting door bijna vijf miljoen.

Vooral het aantal toeristen uit China groeit gigantisch. Dat betekent meteen ook een enorme toename van het aantal cruiseschepen dat de haven van Spezia aandoet. Door deze overvloed aan toeristen verdwijnt het leven uit de gemeenschap, zeggen de bewoners.

Het nationale park is nu wel gaan kijken of er vaste routes langs historische plaatsen, musea en monumenten vastgesteld kunnen worden zodat het aantal bezoekers beter verspreid kan worden.

Cinque Terre is niet de enige plaats in Italië die worstelt met massatoerisme. Ook plaatsen als Venetië, Firenze en Capri zoeken naar manieren om hun steden leefbaar te houden voor de inwoners. Venetië begint daarom komende zomer met entreegeld voor toeristen. De stad hoopt zo te voorkomen dat Venetië aan haar eigen schoonheid ten onder gaat.