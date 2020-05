Een groep Chinese wetenschappers gaan de precieze hoogte van de Mount Everest opmeten. Over die precieze hoogte bestaat wat discussie en in het verleden waren er al verschillende pogingen om uitsluitsel te verkrijgen.

Een groep van Chinese landmeters is aangekomen op de top van de Mount Everest. De bedoeling van hun expeditie is om de exacte hoogte van de hoogste berg ter wereld op te meten. Over die precieze hoogte bestaat wat discussie en in het verleden waren er al verschillende pogingen om uitsluitsel te verkrijgen.

De laatste Chinese meting dateert van 2005, toen wetenschappers de top op 8.844,43 meter schatten. Dat getal houdt echter geen rekening met de sneeuw en het ijs op de top, meldt het nieuwsagentschap Nieuw China. Ook Nepal voerde al metingen uit, maar telde de sneeuw- en ijslaag wel mee en kwam zo vier meter hoger uit dan de Chinezen.

Zware aardbeving

Wetenschappers vragen zich ook af of de seismische activiteit in de regio, en dan vooral de zware aardbeving van 2015 in Nepal, een invloed heeft gehad op de hoogte van 'het dak van de wereld'.

Volgens Nieuw China gebeurn de metingen met behulp van het satellietnavigatienetwerk Beidou, een Chinese tegenhanger van het Amerikaanse gps en het Europese Galileo, en middels het gebruik van 3D. Ook alle kaartapparatuur is van Chinese makelij.

De expeditie ging op 30 april van start en liep als gevolg van het slechte weer tot tweemaal toe vertraging op. Wanneer de resultaten zullen verschijnen is voorlopig niet bekend, maar China en Nepal spraken vorig jaar wel al af dat ze een gezamenlijke aankondiging zullen doen.

