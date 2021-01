Recread, de grootste sectorfederatie van kampeer- en recreatiebedrijven, dient een verzoekschrift in bij de Raad van State om dezelfde voorwaarden af te dwingen als voor de hotels, B&B's en de individuele vakantiewoningen en vakantieappartementen aan de kust die wel mogen open blijven.

'Na bijna drie maanden verplichte sluiting zien de campings en vakantieparken geen enkel argument om nog langer gesloten te blijven', laat de sectorfederatie weten.

Recread hoopt op groen licht, zodat campings en vakantieparken tijdens de krokusvakantie opnieuw de deuren kunnen openen. 'Onze ondernemers zijn absoluut niet tevreden met het uitstel van een beslissing voor onze sector tot 5 februari', zegt Dirk Metsu, woordvoerder van Recread. 'Door de aanhoudende schending van het gelijkheidsbeginsel dreigen almaar meer bedrijven over de kop te gaan.'

Sinds 3 november zijn de campings en vakantieparken verplicht gesloten. Alle andere logiesformules mochten ondertussen wél openblijven. Volgens Recread kunnen de toeristische verhuureenheden op campings en vakantieparken nochtans even coronaproof opereren als andere logiessectoren. 'Er gelden strikte veiligheidsprotocollen op onze terreinen die afgelopen zomer goed gewerkt hebben. Ter plaatse wordt ook toegezien op de naleving van alle veiligheidsmaatregelen.'

De federatie vindt ook dat wat de sluiting van alle gemeenschappelijke voorzieningen betreft, het Ministerieel Besluit voorlopig ook voor de campings en vakantieparken van toepassing kan blijven, 'net zoals voor alle andere logiesvormen'. 'De uitbaters van vakantieparken, bungalowparken en campings bevinden zich in precies dezelfde situatie als uitbaters van hotels, B&B's, vakantiewoningen, airbnb-appartementen. Meer nog, zij kunnen op een veiligere manier gasten ontvangen. En toch mochten zij niet openblijven en nu nog steeds niet heropenen. Wij vragen gelijke openingsvoorwaarden zoals voor de andere logiesformules', verduidelijkt Metsu nog. (Belga)

