Vliegtuigen staan aan de grond en landsgrenzen vormen weer echte barrières. Maar niet getreurd: met deze gadgets maak je ook van een vakantie in eigen land een droomreis.

Vouwen & varen

Optimaal genieten van de Belgische meren, plassen en rivieren doe je vanuit een kajak. Of anno 2020: een plooikajak. Oru Kayak, de maker van de originele origami-geïnspireerde kajak, komt met een nieuw ontwerp op de proppen. De Inlet is 's werelds meest compacte, snelst te monteren en minst dure plooikajak ooit. In drie minuten vouw je van doos naar boot, en opgevouwen passen er makkelijk drie stuks in de kofferbak van een gemiddelde auto. Volledig gemonteerd is de Inlet 3 meter lang, 76 cm breed en weegt hij slechts 9 kilo.

Te koop op plooikajak.be, 849 euro Een cool en handig reisgadget is de VSSL Flask, die zowel een krachtige zaklamp, een kompas, een flessenopener als een drankflesje met bijbehorende shotglaasjes is. Ideaal dus voor de avonturier die ook van een feestje houdt. De Flask is bovendien onverwoestbaar, lichtgewicht en waterdicht. Te bestellen via vsslgear.com, 70 euro. Voor fervente kampeerders, backpackers of Airbnb'ers ontwierp GSI Outdoors een uiterst handige inklapbare koffiefilter. De doorzichtige polypropyleen rand zorgt ervoor dat je makkelijk kunt zien tot welk niveau je koffie is gestegen. De schijf is zo ontworpen dat hij op zowel thermosflessen en bekers als mokken past. Na gebruik vouw je de filterhouder op tot een schijf met een hoogte van slechts 2,5 cm. Te koop op asadventure.com, 17,95 euro. Een combinatie van een opblaasbootje en een tent, zo zou je de Shoal Tent van outdoormerk SmithFly kunnen omschrijven. Kwestie van opblazen en wegdrijven. Slapen doe je voortaan dus ook in je favoriete vijver of meer, met boven je de sterren en onder je de vissen. Goedkoop is dat grapje overigens niet, reken op zo'n 1830 euro. Maar je krijgt er wel iets unieks voor in ruil. Te bestellen op smithfly.com. Kartonnen wijndozen zijn prima voor thuis, maar voor een daguitstap wil je uitpakken. De handige Baggy Winecoat werd ontworpen door Jakob Wagner voor het Deense designmerk Menu en geeft de populaire bag-in-box wijnen een nieuwe look. Haal simpelweg de zak wijn uit de kartonnen doos en plaats hem in de Winecoat. De rubberen onderkant zorgt ervoor dat de tas niet omvalt. Ideaal voor een dagje in het park of aan het strand. Te koop op nordicnest.nl, 55 euro. Dit picknickdeken van Matador past opgevouwen in de palm van je hand. De Matador Pocket Blanket is waterdicht, supercompact om op te bergen en lichtgewicht. Erg handig voor festivals, kampeertrips, op het strand of als je gaat hiken. Het kleinood bestaat ook in ecologische Ocean-variant, waarbij er voor ieder verkocht exemplaar 1 pond plastic door Matador wordt opgeruimd middels ocean clean-up projecten. Te bestellen via matadorup.com, 30 euro inclusief verzending. Wie komende zomer veel tijd hoopt door te brengen aan een zwembad, aan zee of aan een meer, kan niet zonder een waterdichte bluetoothspeaker. Een absolute must-have is de Wonderboom 2 van Ultimate Ears, die al drijvend voor kraakhelder geluid zorgt. De Wonderboom 2 beschikt over een Outdoor Boost-functie, die ervoor zorgt dat het geluid nog verder reikt. Onder meer te koop bij Coolblue, Krëfel, Vanden Borre, Fnac, bol.com. Richtprijs: 69 euro. Op wandel in de natuur en plots is je waterflesje leeg? Geen probleem voor eigenaars van een LifeStraw. Met dit revolutionaire 'rietje' zuig je probleemloos water op uit beekjes, rivieren en meren. De LifeStraw verwijdert 99,9999 procent van alle bacteriën en protozoaire parasieten uit het water en filtert tot 1000 liter water. Bovendien zorg je er met elke aankoop van een Lifestrawproduct mee voor dat scholen in Kenia en India over veilig water kunnen beschikken. Te koop op asadventure.com, 64,95 euro