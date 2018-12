Californië maakt alle bussen elektrisch

Momenteel rijden er slecht 153 uitstootvrije bussen rond in Californië, maar in 2020 moet dat aantal zijn gestegen naar duizend exemplaren. Tegen 2040 moet de gehele busvloot in de staat vervangen zijn door elektrische bussen.

Ambitieuze plannen

'Een zero-emissie publiek busnetwerk betekent schonere lucht voor iedereen maar het zal de luchtkwaliteit in het bijzonder verbeteren in de lage-inkomenswijken waar de uitlaatvervuiling van bussen enorm is', zegt Mary Nichols van CARB. De vernieuwde busvloot zal in 2040 bijdragen tot een CO2-reductie van 19 miljard kilo.

Californië onderscheidt zich al jaren als voorloper op het gebied van duurzaamheid en bouwt onder meer aan een hogesnelheidsspoor om emissievrij transport in de staat te stimuleren. In 2045 wil Californië volledig zijn overgeschakeld op duurzame energie