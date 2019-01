Bulgaars Unesco-bos dwarsboomt de bouw van een nieuwe skipiste

De Bulgaarse regering wilde bijna de helft van het eeuwenoude woud, waar wolven en beren wonen, openstellen voor houtkap en de aanleg van nieuwe skipistes en liften. Een controversiële beslissing die felle kritiek kreeg van internationale ngo's en lokale organisaties.

Nu maakt de hoogste administratieve rechtbank van Bulgarije een einde aan een lange juridische strijd: het plan van de regering wordt teruggefloten, en tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk. Het hof baseert zich op de wet rond Beschermde Gebieden die stelt dat 'enkel onderhoud, geen constructie van nieuwe sportfaciliteiten' mogelijk is in de nationale parken. Het verwijst ook naar andere Bulgaarse wetgeving en rechtspraak door het Europees Hof.

'Deze beslissing van het hof bevestigt waar het Wereldnatuurfonds en andere milieuorganisaties al de hele tijd op hameren: dat de plannen om Pirin te openen voor skipistes en houtkap illegaal zijn', zegt Katerina Rakovska, van het Wereldnatuurfonds in Bulgarije. 'We denken dat er druk zal blijven in de toekomst om te bouwen in Pirin, maar we werken samen met de lokale gemeenschappen om te verzekeren dat zij mee profijt kunnen halen uit een van de meest unieke Europese plekken, op een duurzame manier.'