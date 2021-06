Volledig gevaccineerde reizigers kunnen onder voorwaarden worden toegelaten, zonder dat ze in quarantaine moeten gaan.

Thailand zal vanaf donderdag weer buitenlandse toeristen toelaten op het vakantie-eiland Phuket. De beslissing was eerder al aangekondigd, maar kwam onder druk te staan door de grote stijging van het aantal coronabesmettingen in de rest van Thailand.

Derde golf

Het Zuidoost-Aziatische land probeert momenteel een derde coronagolf in te dammen door beperkingen op te leggen in en rond de hoofdstad Bangkok, waar de alfa- en deltavariant van het virus zich snel verspreiden. Woensdag werden in heel Thailand 53 bijkomende coronasterfgevallen gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

Toch heeft de overheid duidelijk gemaakt vast te houden aan de geplande heropening van Phuket op 1 juli. Op het vakantie-eiland worden elke dag slechts een handvol besmettingen vastgesteld. Zowat twee op de drie inwoners werden er gevaccineerd. Ongeveer 250 toeristen zullen donderdag in Phuket aankomen, via vluchten uit Singapore, de Golfregio en Israël.

Voorwaarden

Er gelden wel strikte voorwaarden. Zo worden enkel reizigers toegelaten uit 66 landen met een laag of gemiddeld risico. Ze moeten veertien dagen op Phuket verblijven voordat ze naar andere delen van het land mogen reizen. In die periode moeten ze ook drie PCR-tests ondergaan. De maatregel zal bovendien weer worden ingetrokken van zodra er meer dan negentig coronabestemming per week worden geregistreerd.

Het Zuidoost-Aziatische land houdt wegens de coronapandemie al sinds maart 2020 de grenzen dicht. Maar het toerisme is een erg belangrijke economische sector in Thailand en de regering wil het land nu geleidelijk weer openstellen voor buitenlandse reizigers. De rest van het land zou vanaf 1 oktober weer toeristen mogen verwelkomen.

Thailand zal vanaf donderdag weer buitenlandse toeristen toelaten op het vakantie-eiland Phuket. De beslissing was eerder al aangekondigd, maar kwam onder druk te staan door de grote stijging van het aantal coronabesmettingen in de rest van Thailand.Het Zuidoost-Aziatische land probeert momenteel een derde coronagolf in te dammen door beperkingen op te leggen in en rond de hoofdstad Bangkok, waar de alfa- en deltavariant van het virus zich snel verspreiden. Woensdag werden in heel Thailand 53 bijkomende coronasterfgevallen gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Toch heeft de overheid duidelijk gemaakt vast te houden aan de geplande heropening van Phuket op 1 juli. Op het vakantie-eiland worden elke dag slechts een handvol besmettingen vastgesteld. Zowat twee op de drie inwoners werden er gevaccineerd. Ongeveer 250 toeristen zullen donderdag in Phuket aankomen, via vluchten uit Singapore, de Golfregio en Israël. Er gelden wel strikte voorwaarden. Zo worden enkel reizigers toegelaten uit 66 landen met een laag of gemiddeld risico. Ze moeten veertien dagen op Phuket verblijven voordat ze naar andere delen van het land mogen reizen. In die periode moeten ze ook drie PCR-tests ondergaan. De maatregel zal bovendien weer worden ingetrokken van zodra er meer dan negentig coronabestemming per week worden geregistreerd. Het Zuidoost-Aziatische land houdt wegens de coronapandemie al sinds maart 2020 de grenzen dicht. Maar het toerisme is een erg belangrijke economische sector in Thailand en de regering wil het land nu geleidelijk weer openstellen voor buitenlandse reizigers. De rest van het land zou vanaf 1 oktober weer toeristen mogen verwelkomen.