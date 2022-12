Budgetproof de bergen in: Lonely Planet tipt de 8 goedkoopste skigebieden in Europa

In volle energiecrisis doet de kostprijs van een skitrip nog harder rillen dan de temperaturen ter plaatse. Reiswebsite Lonely Planet maakte een overzichtje van de goedkoopste skigebieden. Zo blijft je banksaldo netjes van de rode piste.

Ook skigebieden voelen de energiecrisis en zien zich genoodzaakt om maatregelen te nemen. Dagpassen zijn duurder, skiliften worden minder bediend en ook de welbekende après-ski blijft niet van de inflatie bespaard. Voor wie vreest dat een skivakantie dit jaar budgetgewijs off piste is, maakte Lonenly Planet een overzicht van de goedkoopste skigebieden. Focus ligt op die zones waar je in hoogseizoen zes dagen kan skiën voor minder dan 300 euro.

Borovets in Bulgarije

Niet super bekend, niet super groot, maar daarom niet minder leuk: in Borovets vind je 58 kilometer skipiste. De meeste routes zijn blauw of rood. Ideaal voor beginnende skiërs, al is het gebied ook erg populair bij bachelorgroepen of studenten die er even tussenuit willen. De hoogste berg is zo’n 2.500 meter. Een skipas kost hier 178 euro voor zes dagen, al moet je daar natuurlijk wel nog accommodatie bij tellen.

Borovets, Bulgaria (c) Getty Images

Vogel in Slovenië

Wie skiën en wandelen graag afwisselt, is in Vogel op de juiste plek. Met 22 kilometer aan voornamelijk rode en blauwe pistes is dit een eerder bescheiden skigebied. Voordeel is wel dat je bij een (te) dunne laag sneeuw meteen elders vertier kan vinden. Zo ligt het idyllische Bohinj-meer op een veertigtal minuten rijden, net als het zeer populaire Bled-meer. Voor zes dagen skiplezier betaal je hier 201 euro.

Lake Bled in de winter © Getty Images

Sauze d’Oulx in Italië

Dit skigebied, Villa Lattea of Milky Way, op de grens tussen Frankrijk en Italië is een speeltuin voor skiërs met en beetje ervaring. Met zo’n 440 kilomater aan overwegend rode pistes valt er altijd wel iets nieuws te ontdekken en ontsnap je gemakkelijk aan de grote massa’s. Het stadje Sauze D’Oulx is misschien een populaire toeristische trekpleister, toch is de charme tot dusver onaangetast. Aan de Italiaanse kant betaal je hier 208 euro voor een zesdaagse skipas.

Sauze Doulx in Italië (c) Getty Images

Jasná Nízke Tatry in Slovakije

Het hoogste skiresort in Slovakije heeft hoge pieken en lage prijzen. De skipistes in Jasná bestrijken zo’n 49 kilometer en zijn opgebouwd als een gigantisch spinnenweb op de Chopok-berg. Zo’n twintig snelle liften brengen je naar de verschillende vertrekpunten. Er zijn ook zones voor freeriding en je kan er nachtskiën. Nog niet overtuigd? Weet dan dat er ook naast de piste best wel wat te beleven valt op vlak van lokale cultuur en dat het eten er bijzonder goedkoop is. Een skipas kost er 136 euro voor zes dagen.

Jasna, Tatras, Slovakije (c) Getty Images

Boi Taül in Spanje

Hoge pistes, weinig volk en noordgericht: dat is het vrij onbekende Spaanse resort Boi Taüll in een notendop. Met zo’n 45 kilometer aan rode en zwarte pistes is dit gebied vooral interessant voor ervan skiërs. Ook hier vind je zowel ’s middags als ’s avonds behoorlijk wat amusement naast de pistes: van Unseco-erfgoed-waardige kerken tot wereldbekende fresco’s in musea. Hier betaal je 228 euro voor een skipas van zes dagen, voor accommodatie moet je ongeveer 450 euro per week rekenen voor een hostel of een appartement.

Boi Taull Ski Resort in Spanje (c) Getty Images

Baitka Tatrzanska in Polen

Dit is het grootste wintersportresort in Polen en een ideale plek voor wie voor het eerst de ski’s aanbindt. Hier vind je zo’n 18 kilometer aan skipistes, al kan je met een lift pass ook gemakkelijk de oversteek maken naar de aanpalende skigebieden. De uitzichten vanop de helling van de Carpathian bergen zijn voortreffelijk, na het skiën kan je ontspannen in het aquapark Terma Bania, dat uitkijkt op de Tatra-bergen. Een skipas kost 128 euro voor zes dagen, eten ter plaatste is zeer goedkoop.

Sudelfeld-Bayrischzell in Duitsland

In vergelijking met de resorts in de buurt is dit een eerder klein skigebied en dat zie je ook aan de gunstige prijzen. In totaal vind je hier zo’n 31 kilometer aan skiplezier. De pistes worden regelmatig voorzien van een laagje verse sneeuw met behulp van sneeuwkanonnen, waardoor ook freeriders en ervaren skiërs hier hun hartje kunnen ophalen. De prijs van het eten kan je hier drukken door regelmatig lokale gerechten op het menu te zetten. Curryworst, anyone? Hier betaal je 260 euro voor een zesdaagse skipas in het hoogseizoen.

Sudelfeld-Bayrischzell in Duitsland (c) Getty Images

Val Cenis in Frankrijk

Dit skigebied bestaat uit vijf dorpen met samen zo’n 125 skipistes. Het merendeel daarvan is blauw, wat het tot een paradijs voor beginners maakt, maar er zijn ook een paar rode en zwarte routes. Omdat je hier op een boogscheut van de Italiaanse grens zit, is er een groot aanbod aan authentieke pizza’s voor zeer lage prijzen. Hier betaal je 90 euro voor een zesdaagse skipas.