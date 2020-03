De vzw Brussels Museums wil alle Brusselse en bij uitstek Belgische musea aanmoedigen om hun kunst via de sociale media online te delen met het publiek.

De vzw Brussels Museums lanceert daarvoor de campagne en de hashtag #MuseumAtHome. De musea in de hoofdstad zijn, op aanraden van de federale overheid om alle recreatieve activiteiten te staken, allemaal gesloten. Een maatregel die ongetwijfeld financiële gevolgen zal hebben voor de kunstinstellingen. De vzw Brussels Museums kan er zelf van meespreken, want ze kon afgelopen zaterdag de Museum Night Fever niet laten doorgaan.

'We hopen op constructieve en solidaire maatregelen om deze culturele, sociale en economische uitdaging het hoofd te bieden. We mogen niet vergeten dat de culturele sector ook massaal en actief deelneemt aan de economie van het land', stelt Brussels Museums.

Lees ook: Deze veertien beroemde musea bieden online tours die je vanuit thuis kan bekijken

Om de uitzonderlijke kunstcollecties en de rijkdom van de Brusselse musea zelfs bij sluiting te tonen, wordt nu de campagne #MuseumAtHome in het leven geroepen. De musea worden uitgenodigd om hun favoriete werken, hun virtuele rondleidingen of hun meest recente tentoonstelling te delen met de hashtag.

'Het doel van deze campagne is om onze bezoekers en de overheden bewust te maken van het belang van musea die open en toegankelijk zijn voor iedereen. De schoonheid die er te ontdekken valt en het harde werk dat er verdergaat, zelfs achter gesloten deuren', aldus Brussels Museums.

De vzw Brussels Museums lanceert daarvoor de campagne en de hashtag #MuseumAtHome. De musea in de hoofdstad zijn, op aanraden van de federale overheid om alle recreatieve activiteiten te staken, allemaal gesloten. Een maatregel die ongetwijfeld financiële gevolgen zal hebben voor de kunstinstellingen. De vzw Brussels Museums kan er zelf van meespreken, want ze kon afgelopen zaterdag de Museum Night Fever niet laten doorgaan. 'We hopen op constructieve en solidaire maatregelen om deze culturele, sociale en economische uitdaging het hoofd te bieden. We mogen niet vergeten dat de culturele sector ook massaal en actief deelneemt aan de economie van het land', stelt Brussels Museums. Om de uitzonderlijke kunstcollecties en de rijkdom van de Brusselse musea zelfs bij sluiting te tonen, wordt nu de campagne #MuseumAtHome in het leven geroepen. De musea worden uitgenodigd om hun favoriete werken, hun virtuele rondleidingen of hun meest recente tentoonstelling te delen met de hashtag. 'Het doel van deze campagne is om onze bezoekers en de overheden bewust te maken van het belang van musea die open en toegankelijk zijn voor iedereen. De schoonheid die er te ontdekken valt en het harde werk dat er verdergaat, zelfs achter gesloten deuren', aldus Brussels Museums.