Brussels Airport gaat vanaf 15 juni bij alle passagiers systematisch een controle doen van hun lichaamstemperatuur met behulp van thermische camera's in de vertrekhal.

Brussels Airport is door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) geselecteerd als één van de pilootluchthavens voor het uitvoeren van operationele richtlijnen in het kader van COVID-19. Bedoeling is om een aantal best practices te ontwikkelen voor het heropstarten van het passagiersverkeer.

Sinds enkele maanden zijn er al heel wat voorzorgsmaatregelen in voege op Brussels Airport, zoals maatregelen rond social distancing, handhygiëne en het verplicht dragen van een mondmasker. De luchthaven gaat extra afscheidingen plaatsen om de afstandsregels ook bij grotere drukte te kunnen garanderen.

Thermische camera's

Daar komen nu extra maatregelen bij, zoals de temperatuurcontrole van elke passagier. De luchthaven installeert hiervoor thermische camera's voor de vertrekhal. 'Iedereen wiens temperatuur hoger is dan 38 graden, kan de toegang tot de terminal worden ontzegd', waarschuwt de luchthavenuitbater.

Voor de passagiers bij aankomst zal een mobiel controlesysteem worden opgezet om de temperatuur te controleren. Aan de check-in worden er extra mobiele units opgesteld waar men zijn handen kan wassen. Bovendien zullen oppervlakken die vaak aangeraakt worden, zoals automaten of deurkrukken van sanitaire voorzieningen, een speciale coating krijgen die bacteriën en virussen doodt.

Een andere nieuwigheid is het gebruik van ultraviolet-technologie om trolleys te ontsmetten en de inzet van een robot om de vloer te desinfecteren. Daarnaast zullen personen die zelf niet reizen of die niet in de luchthaven werken, niet toegelaten worden in de terminal. De luchthaven wil alle processen zoveel mogelijk contactloos laten verlopen, zoals betalingen, het inchecken en het boarden van de passagiers, klinkt het nog.

