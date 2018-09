Brussels Airlines stopt verbinding met Mumbai, investeert in Afrika

Brussels Airlines lanceerde de lijn met Mumbai in India in maart 2017, maar omdat deze verbinding niet de verwachte rsultaten opleverde, wordt deze vanaf 6 januari stopgezet.

Klanten die na 6 januari vluchten van of naar Mumbai hadden gereserveerd, worden gecontacteerd door Brussels Airlines en krijgen alternatieve oplossingen aangeboden om op hun eindbestemming te komen.

De vluchtcapaciteit die vrijkomt, zal worden gebruikt om het aantal vluchten naar Afrikaanse bestemmingen uit te breiden. Brussels Airlines zal vanaf januari dagelijks Banjul in Gambia aanvliegen in plaats van vier keer per week. Van de zeven wekelijkse vluchten van en naar Dakar in Senegal worden drie vluchten vanaf januari rechtstreekse vluchten, zonder stop op een andere Afrikaanse luchthaven.

Korte afstanden

Ook op het korteafstandsnetwerk komen er veranderingen. Brussels Airlines voegt twee nieuwe bestemmingen toe: vanaf oktober wordt Kiev in Oekraïne vier keer per week bediend en vanaf februari wordt een driewekelijkse vlucht naar Wroclaw in Polen gelanceerd.

Bovendien vliegt de luchtvaartmaatschappij deze winterseizoen vaker naar bestaande bestemmingen waaronder Alicante, Billund, Bordeaux, Faro, Genève, Lissabon, Malaga en Tel Aviv.