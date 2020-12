Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines hoopt volgende zomer haar aanbod te kunnen optrekken naar 50 tot 70 procent van het aanbod voor corona. Dat heeft ze gezegd bij de lancering van het vakantieaanbod voor het zomerseizoen.

Dat het coronavirus ook volgende zomer nog zal wegen op de luchtvaart, is al langer duidelijk. De Europese Commissie zei vandaag nog dat het vliegverkeer naar verwachting op 'minstens 50 procent' zal liggen in vergelijking met 2019. Ook bij Brussels Airlines denkt men aan die grootorde. Het volledige aanbod van de maatschappij zal vermoedelijk op '50 tot 70 procent' van het aanbod voor de coronapandemie liggen.

Dat heeft te maken met de impact van het virus, maar ook met de lopende herstructurering waardoor Brussels Airlines naar een kleinere luchtvaartmaatschappij evolueert. Vandaag werd het vakantieaanbod voor het zomerseizoen, dat eind maart start, gelanceerd.

Moeilijk jaar, wel een nieuw bestemming

'December en januari zijn traditioneel de maanden waarin de Belgen hun zomervakanties beginnen vastleggen', zo legt Brussels Airlines uit waarom boeken vanaf nu mogelijk is. In het vakantieaanbod zit één nieuwe bestemming: Bari, in het zuiden van Italië. Daarnaast een reeks vaste waarden, waaronder de Griekse en de Spaanse eilanden en een hele reeks vakantiebestemmingen in Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk, Griekenland en Kroatië. Toppers zijn Nice (Frankrijk) en Malaga (Spanje), die het hele zomerseizoen lang respectievelijk 21 en 15 keer per week worden aangevlogen.

De vakantievluchten komen bovenop het gebruikelijke netwerk. '2020 was een heel moeilijk jaar voor het toerisme en de luchtvaart. We hopen dat we in 2021 onze wereld weer kunnen vergroten en we kijken ernaar uit opnieuw te kunnen gaan reizen', zegt David Lyssens, head of network and planning bij Brussels Airlines, in een persbericht.

